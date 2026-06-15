Χαμογελαστή και κάνοντας καρδιές η Dara στην πρόβα για τα MAD VMA, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χαμογελαστή και κάνοντας καρδιές η Dara στην πρόβα για τα MAD VMA, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do
Στην Αθήνα βρίσκεται η Dara, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η οποία εκπροσώπησε τη Βουλγαρία με το «Bangaranga». Η τραγουδίστρια πρόκειται να εμφανιστεί στα Mad Video Music Awards και ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο, όπου βρέθηκε για την πρώτη της πρόβα.
Η Dara ενθουσιασμένη μπαίνοντας στο αυτοκίνητό της λίγο πριν αποχωρήσει, σχημάτισε καρδιές με τα χέρια της και χαιρέτησε τον κόσμο που την περίμενε. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε φορώντας ένα cropped αμάκινο μπλουζάκι, μαύρη φόρμα με λευκά σχέδια στο πλάι και μπότες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τα φετινά MAD VMA θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 19:30 στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do, με παρουσιαστή τον Θέμη Γεωργαντά. Μαζί του η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, ενώ superhosts των φετινών βραβείων θα είναι και η Κόνι Μεταξά, ο Dr. Chris, ο Γιώργος Ντάβος, η Marianna Grfld, η Αλεξία Κεφαλά και η Αθηνά Κλήμη.
Η Dara ενθουσιασμένη μπαίνοντας στο αυτοκίνητό της λίγο πριν αποχωρήσει, σχημάτισε καρδιές με τα χέρια της και χαιρέτησε τον κόσμο που την περίμενε. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε φορώντας ένα cropped αμάκινο μπλουζάκι, μαύρη φόρμα με λευκά σχέδια στο πλάι και μπότες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τα φετινά MAD VMA θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 19:30 στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do, με παρουσιαστή τον Θέμη Γεωργαντά. Μαζί του η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, ενώ superhosts των φετινών βραβείων θα είναι και η Κόνι Μεταξά, ο Dr. Chris, ο Γιώργος Ντάβος, η Marianna Grfld, η Αλεξία Κεφαλά και η Αθηνά Κλήμη.
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