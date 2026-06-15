Χαμογελαστή και κάνοντας καρδιές η Dara στην πρόβα για τα MAD VMA, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Dara Eurovision Eurovision 2026 Mad VMA Mad Video Music Awards

Χαμογελαστή και κάνοντας καρδιές η Dara στην πρόβα για τα MAD VMA, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do

Χαμογελαστή και κάνοντας καρδιές η Dara στην πρόβα για τα MAD VMA, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
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Στην Αθήνα βρίσκεται η Dara, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η οποία εκπροσώπησε τη Βουλγαρία με το «Bangaranga». Η τραγουδίστρια πρόκειται να εμφανιστεί στα Mad Video Music Awards και ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο, όπου βρέθηκε για την πρώτη της πρόβα.

Η Dara ενθουσιασμένη μπαίνοντας στο αυτοκίνητό της λίγο πριν αποχωρήσει, σχημάτισε καρδιές με τα χέρια της και χαιρέτησε τον κόσμο που την περίμενε. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε φορώντας ένα cropped αμάκινο μπλουζάκι, μαύρη φόρμα με λευκά σχέδια στο πλάι και μπότες.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Χαμογελαστή και κάνοντας καρδιές η Dara στην πρόβα για τα MAD VMA, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χαμογελαστή και κάνοντας καρδιές η Dara στην πρόβα για τα MAD VMA, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τα φετινά MAD VMA θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 19:30 στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do, με παρουσιαστή τον  Θέμη Γεωργαντά. Μαζί του η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, ενώ superhosts των φετινών βραβείων θα είναι και η Κόνι Μεταξά,  ο Dr. Chris, ο Γιώργος Ντάβος, η Marianna Grfld, η Αλεξία Κεφαλά και η Αθηνά Κλήμη.
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
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