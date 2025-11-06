Οι πρώτες φωτογραφίες με την Κέιτ Μπλάνσετ στην Μεσσηνία για τα γυρίσματα του «Sweetsick»
Η παραγωγή θα βρίσκεται στην περιοχή έως τις 9 Νοεμβρίου
Από την Τρίτη 4 Νοεμβρίου έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Sweetsick» και θα συνεχίσουν μέχρι τις 9 Νοεμβρίου στα χωριά Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και Άγιο Δημήτριο. Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Άλις Μπιρτ έχει φέρει στην περιοχή ένα μεγάλο διεθνές συνεργείο, ενώ οι πρώτες εικόνες έχουν κυκλοφορήσει.
Πρωταγωνίστρια της ταινίας είναι η Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία υποδύεται την Άλεξις, μια γυναίκα με μοναδικό χάρισμα, που μπορεί να «διαβάζει» τις βαθύτερες ανάγκες των ανθρώπων γύρω της, συχνά με προσωπικό κόστος. Η ιστορία ακολουθεί την επιστροφή της στον τόπο καταγωγής της, σε ένα ταξίδι αναζήτησης συμφιλίωσης, κάθαρσης και αυτογνωσίας, με φόντο το φως και τη γοητεία της Μάνης.
Σε φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από την EΡΤ, φαίνεται η ηθοποιός την ώρα των γυρισμάτων, να περπατά ανάμεσα στο πράσινο, φορώντας ένα τζιν και μακριά ζακέτα.
Στο πλευρό της Κέιτ Μπλάνσετ πρωταγωνιστούν ο Σπάικ Φερν, η Τζούλια Γουέστκοτ-Χάτον και η ανερχόμενη Βρετανίδα ηθοποιός Τίλι Γουόκερ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή της βραβευμένης με Όσκαρ, Βανέσας Ρεντγκρέιβ. Η ταινία «Sweetsick» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2026.
Στο πλευρό της Κέιτ Μπλάνσετ πρωταγωνιστούν ο Σπάικ Φερν, η Τζούλια Γουέστκοτ-Χάτον και η ανερχόμενη Βρετανίδα ηθοποιός Τίλι Γουόκερ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή της βραβευμένης με Όσκαρ, Βανέσας Ρεντγκρέιβ. Η ταινία «Sweetsick» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2026.
