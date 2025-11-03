Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Τάκης Μπαγιάτης: Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός
Τάκης Μπαγιάτης: Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός
Τα τελευταία χρόνια διατηρούσε το θέατρο Χατζηχρήστου - Δείτε την ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα
Έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Μπαγιάτης. Ο ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια είχε αφιερωθεί στην παραγωγή θεατρικών έργων και διατηρούσε το θέατρο Χατζηχρήστου, άφησε την τελευταία του πνοή, όπως έκανε γνωστό ο Σπύρος Μπιμπίλας.
Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έγραψε για τον Τάκη Μπαγιάτη: «Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Τάκης Μπαγιατής, ηθοποιός και τα τελευταία χρόνια παραγωγός θεάτρου, ένας πάντα δραστήριος και χιουμορίστας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια κρατούσε το θέατρο Χατζηχρήστου. Συνεργάστηκα άψογα μαζί του και θα θυμάμαι πάντα πόσο πολύ με εκτιμούσε και μου συμπαραστεκόταν στο έργο του ΤΑΣΕΗ. Ο αποχαιρετισμός θα γίνει αύριο στις 11.30 στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δαύλεια».
Ο Τάκης Μπαγιάτης είχε συμμετάσχει στην τηλεοπτική σειρά «Ορκιστείτε παρακαλώ» στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ενώ είχε εμφανιστεί σε πλήθος θεατρικών παραγωγών και βιντεοταινιών, καθώς και στην κινηματογραφική ταινία «Ο μοναχογιός μου ο αγαθιάρης».
