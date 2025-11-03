Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την ιδιωτική μουσική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Κέντρο Αθηνών - Αύριο, Τρίτη, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο για τη διαδικασία των διαπιστευτηρίων

Γεωργία Σαδανά
Διπλή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία έφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου με ιδιωτική πτήση, προκειμένου να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά της.

Στην πρεμιέρα του νέου της ρόλου, αυτού της επικεφαλής της αμερικανικής Πρεσβείας στη χώρα μας, η κυρία Γκιλφόιλ παρέστη στον ετήσιο χορό των Πεζοναυτών, ο οποίος συνέπεσε φέτος με την άφιξή της στην Αθήνα, έχοντας την ευκαιρία να περάσει λίγες ώρες με στελέχη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Έλληνες ομολόγους τους, αλλά και τη διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας, Νίκος Δένδιας και Βασίλης Κικίλιας αντίστοιχα, όπως και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

Ακολούθως, χθες η κυρία Γκιλφόιλ συμμετείχε σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση υπό τους ήχους του τραγουδιστή, Κωνσταντίνου Αργυρού, παρουσία εκπροσώπων της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Κάποια στιγμή, μάλιστα, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, το έριξε και στο συρτάκι μαζί με άλλους παριστάμενους  στην εκδήλωση.

Το συρτάκι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ


Δείτε βίντεο από την εκδήλωση:


Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Κέντρο Αθηνών (4)

Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Κέντρο Αθηνών

Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Κέντρο Αθηνών (1)

Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Κέντρο Αθηνών (2)

Ανάμεσα στους συνδαιτημόνες της χθεσινής βραδιάς ήταν και μέλη της κυβέρνησης, όπως οι Υπουργοί Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, όπως και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και βουλευτής, Χρήστος Σταϊκούρας.

Συνοδευόμενη από το γιό της, Ρόναν, η νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους με μία σύντομη ομιλία, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η ίδια ανυπομονεί να αναλάβει τα καθήκοντά της και υποσχέθηκε ότι όλα όσα σχεδιάζει να κάνει θα τους αφήσουν ικανοποιημένους. «Δεν θα απογοητεύσω τις ΗΠΑ και την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία φαίνεται να έχει προετοιμαστεί καιρό για το ντεμπούτο της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Δείτε φωτογραφίες από το Κέντρο Αθηνών:

kimberly-guilfoyle-new-_3_



kimberly-gios-_1_
Στο βάθος ο γιος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αριστερά ο Κρις Μαραφάτσος, πολύ στενός φίλος και συνεργάτης της

Ο Γιώργος Προκοπίου και η σύζυγός του Αλεξάνδρα φτάνουν μαζί με τη Νίκη Κεραμέως
Ο Ανδρέας Χατζηγιάννης τέως πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών και η σύζυγός του Μαρία
Ο Πέτρος Παππάς μαζί με την Έμη Λιβανίου
Ο Στέφανος Χανδακάς, CEO του Μητέρα
Ο οικονομολόγος Άγγελος Φιλιππίδης
Ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου (στο κέντρο). Δίπλα του (αριστερά) ο Βρετανοκύπριος δισεκατομμυριούχος Τζον Χριστοδούλου
Πάνος Ξενοκώστας πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΝΕΧ
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης φτάνει στο Κέντρο Αθηνών
Ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της εταιρείας Μύλοι Λούλη
Ο Χρήστος Σταϊκούρας φτάνει στην εκδήλωση
Κωστής Φραγκούλης Πρόεδρος του Διεθνούς Propeller Club of the United States και Διευθύνων Σύμβουλος της Franman
Ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού

Η Όλγα Κεφαλογιάννη με τον συνοδό της την ώρα που φτάνουν στο Κέντρο Αθηνών - Στο βάθος ο δικηγόρος Μανώλης Τρούλης και η σύζυγος του

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Κίμπερλι Γκίλφοιλ και ο συνιδρυτής και CEO της Panik Γιώργος Αρσενάκος

Ο Ρωμανός Ροδόπουλος αντιπρόεδρος του Μητροπολιτικού Κολεγίου

Η πρέσβης του Παναμά στις ΗΠΑ, Έρικα Μούινς
Ο επιχειρηματίας της εστίασης Γιάννης Μωράκης μαζί με τη σύντροφό του, Σοφία Ρίζου

Η Ντέπυ Σιδεράκη έφτασε στο Κέντρο Αθηνών


Ο Γιώργος Νίκας
O Θοδωρής Κυριακού Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως και τον πρόεδρο του ομίλου ΑΝΤ1 Θοδωρή Κυριακού


Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη δεξίωση προς τιμήν Αμερικανών πεζοναυτών

Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη δεξίωση προς τιμήν Αμερικανών πεζοναυτών Η πρώτη εμφάνιση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα έγινε το Σάββατο (1/11) και συγκεκριμένα στη δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Στη δεξίωση έδωσαν το «παρών» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τη σύζυγό του Δάφνη, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο ομογενής επιχειρηματίας και συνιδρυτής της Vivid Seats, επικεφαλής της Skybox Capital, Eric Vassilatos με τη σύζυγό του Δήμητρα – με το αεροπλάνο του οποίου έφθασε στην Αθήνα η Πρέσβης – ο Πρόεδρος του Διεθνούς Propeller Club of the United States και Διευθύνων Σύμβουλος της Franman Κωστής Φραγκούλης, ο Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Aktor Αλέξανδρος Εξάρχου με τη σύζυγό του και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Credia Bank Ελένη Βρεττού, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της TEN Νίκος Τσάκος και η Σήλια Κριθαριώτη, καθώς και ο Βρετανοκύπριος επιχειρηματίας και επικεφαλής του Yiannis Group, Γιαννάκης (“John”) Christodoulou.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Γιάννης Σαρακάκης, ο στενός συνεργάτης της Γκιλφόιλ Χρήστος Μαραφάτσος, ο υιός της Kimberly, Ronan Anthony Villency, ο πατέρας του και πρώην σύζυγος της Κίμπερλι, Eric Villency, ο Επιτετραμμένος της Πρεσβείας Josh Huck και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Οι ευχαριστίες στην κυβέρνηση

Εν τω μεταξύ, η κυρία Γκιλφόιλ αναμένεται να βρεθεί αύριο, Τρίτη, στο Προεδρικό Μέγαρο για τη διαδικασία των διαπιστευτηρίων ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα. Στην προοπτική αυτή, «είμαι ευγνώμων στην ελληνική κυβέρνηση για τη θερμή υποδοχή και ανυπομονώ να υποβάλω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο Τασούλα στο άμεσο μέλλον», επισήμανε από τις πρώτες κιόλας στιγμές της άφιξής της στην Ελλάδα, η νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ. Αμέσως μετά την τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, η κυρία Γκιλφόιλ θα συναντηθεί, κατά πληροφορίες, με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Μετά την πρώτη εντύπωσή της, πάντως, από την Αθήνα, η κυρία Γκιλφόιλ θα βρεθεί σήμερα στη φυσική έδρα της, δηλαδή στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, στην πλατεία Μαβίλη, προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για τα νέα της καθήκοντα, καθώς η πρώτη εβδομάδα της παραμονής της στην ελληνική πρωτεύουσα περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις υψηλού πολιτικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Γκιλφόιλ αναμένεται να παραθέσει δεξίωση την Τετάρτη προς τιμής των δύο Υπουργών της διοίκησης Τραμπ, των Υπουργών Ενέργειας Κρις Ράιτ και Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, οι οποίοι αναμένονται στην Αθήνα για τις ανάγκες της 6ης Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC), την οποία διοργανώνουν από κοινού το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και το Παγκόσμιο Κέντρο Ενέργειας του Ατλαντικού Συμβουλίου, στις 6-7 Νοεμβρίου, στο Ζάππειο.

Στην ίδια διοργάνωση θα δώσουν το παρών και περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσημη συμμετοχή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε διεθνές φόρουμ μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, σε μια περίοδο που η ενεργειακή ατζέντα βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της διοίκησης Τραμπ για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

