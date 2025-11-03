Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος και το ροτβάιλερ επιτέθηκε σε 76χρονο στην Καλαμάτα - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα

«Διαβάζοντας τα σχόλια κάτω από τα άρθρα, καταλαβαίνω γιατί τέτοια περιστατικά δεν θα σταματήσουν να συμβαίνουν. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ούτε τον σκύλο ούτε τον ιδιοκτήτη και δεν έχουν καμία ιδέα για την ψυχολογία των ζώων», σημειώνει ο εκπαιδευτής, επισημαίνοντας πως ακόμη και δημοσιογράφοι έσπευσαν να αποδώσουν την επίθεση σε κακοποίηση.



Ο κ. Ψαρόπουλος ξεκαθαρίζει τρία βασικά σημεία: «Ο σκύλος ποτέ δεν φταίει, κι ας είναι εκείνος που πάντα την πληρώνει. Δεν γνωρίζω αν ο συγκεκριμένος σκύλος κακοποιούνταν, αλλά είναι βέβαιο ότι ένας σκύλος που έχει μια ισορροπημένη σχέση με τον κηδεμόνα του —μια σχέση σεβασμού και εμπιστοσύνης— δεν θα αντιδρούσε έτσι».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κακοποίηση δεν είναι ο μόνος λόγος που μπορεί να οδηγήσει έναν σκύλο σε επίθεση. «Οι περισσότεροι σκύλοι που επιτίθενται στους ιδιοκτήτες τους δεν έχουν κακοποιηθεί. Αντίθετα, ο πιο συχνός λόγος είναι η υπερβολική αγάπη που εκφράζεται με λάθος τρόπο. Μια αγκαλιά ή ένα φιλί, που για τον άνθρωπο είναι ένδειξη τρυφερότητας, για τον σκύλο μπορεί να είναι απειλή».



