Ζενεβιέβ Μαζαρί: Το καλάμι είναι δικό μου και ό,τι θέλω θα το κάνω
Μπορώ να το καβαλήσω και να φτάσω στον Άρη, πρόσθεσε
Στα αρνητικά σχόλια σχετικά με το πώς την έχει επηρεάσει η δημοσιότητα απάντησε η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι δεν οφείλει να απολογηθεί, αφού όπως είπε, το «καλάμι είναι δικό της και θα το κάνει ό,τι θέλει». Στις ίδιες δηλώσεις μίλησε και για τη σχέση της με τον σύζυγό της με τον οποίο μετρά είκοσι χρόνια κοινής πορείας.
«Ποιανού καλάμι έχω κλέψει; Θέλω να μου πείτε. Είναι δικό μου και ό,τι θέλω θα το κάνω. Μπορώ να το καβαλήσω και να φτάσω στον Άρη. Δικό μου είναι», δήλωσε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, όταν ρεπόρτερ της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», της ζήτησε να απαντήσει στο ακόλουθο σχόλιο: «Η Ζενεβιέβ πρέπει να ξεκαβαλήσει ολίγον...κάνει κρα για πλάνο και για να γίνει viral».
Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε στον σύζυγό της, τονίζοντας πως ο ένας συνεχίζει να διεκδικεί τον άλλο, ενώ στην καθημερινότητά τους εξακολουθούν να υπάρχουν τα ραντεβού. «Με τον άντρα μου είμαστε είκοσι χρόνια μαζί. Μου αρέσει να του κάνω σκηνές, να μου κάνει σκηνές. Ακόμα διεκδικούμε ο ένας τον άλλο. Με τον άντρα μου συνεχίζουμε να βγαίνουμε ραντεβού. Μεγαλώνουμε δύο παιδιά και βγαίνουμε ραντεβού. Επιβάλλεται να βγαίνουμε ραντεβού. Αν έχω να δώσω μια συμβουλή στις γυναίκες, είναι να θυμούνται να είναι ερωτεύσιμες και να απαιτούν από τον σύντροφό τους να συνεχίσουν να υπάρχουν ως ζευγάρι», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
