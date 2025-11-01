GNTM – Έξαλλη η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον Νάρκισσο: «Ποτέ δεν έχω κόψει τιμολόγιο με πελεκάνο»
GNTM – Έξαλλη η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον Νάρκισσο: «Ποτέ δεν έχω κόψει τιμολόγιο με πελεκάνο»
Τι είναι αυτό το πελεκάνος; σχολίασε η κριτής για τις πόζες του διαγωνιζόμενου στη νέα φωτογράφιση
Η απόδοση του Νάρκισσου στη νέα φωτογράφιση του GNTM δεν ικανοποίησε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία τον χαρακτήρισε «πελεκάνο». Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου τα μοντέλα βρέθηκαν στο Goethe Institut για την τρίτη δοκιμασία αποχώρησης του διαγωνισμού. Εκεί, κλήθηκαν να μεταμορφωθούν σε golden boys και golden girls και να ενσαρκώσουν υψηλόβαθμα στελέχη μιας πολυεθνικής εταιρείας.
Θέλοντας να βοηθήσει τον διαγωνιζόμενο του τηλεοπτικού προγράμματος, η κριτής του είπε αρχικά: «Νάρκισσε θέλεις να γίνεις λίγο το κόσνπετ και να βγεις από τον Νάρκισσο και να δείξεις και λίγο ρούχα;».
Διαπιστώνοντας ότι εξακολουθούσε να ποζάρει με τρόπο που δεν συνδέεται με το κόνσεπτ, η Ζενεβιέβ Μαζαρί σχολίασε: «Ποτέ δεν έχω κόψει τιμολόγιο με πελεκάνο. Δεν ξέρω κανέναν διευθυντή, δεν είχα στο σχολείο… Τι είναι αυτό το πελεκάνος;», μιμούμενη την ίδια στιγμή μία από τις πόζες του.
Δείτε το βίντεο
