GNTM – Έξαλλη η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον Νάρκισσο: «Ποτέ δεν έχω κόψει τιμολόγιο με πελεκάνο»
GALA
GNTM Ζενεβιέβ Μαζαρί

GNTM – Έξαλλη η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον Νάρκισσο: «Ποτέ δεν έχω κόψει τιμολόγιο με πελεκάνο»

Τι είναι αυτό το πελεκάνος; σχολίασε η κριτής για τις πόζες του διαγωνιζόμενου στη νέα φωτογράφιση

GNTM – Έξαλλη η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον Νάρκισσο: «Ποτέ δεν έχω κόψει τιμολόγιο με πελεκάνο»
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ
Η απόδοση του Νάρκισσου στη νέα φωτογράφιση του GNTM  δεν ικανοποίησε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία τον χαρακτήρισε «πελεκάνο».  Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου τα μοντέλα βρέθηκαν στο Goethe Institut για την τρίτη δοκιμασία αποχώρησης του διαγωνισμού. Εκεί, κλήθηκαν να μεταμορφωθούν σε golden boys και golden girls και να ενσαρκώσουν υψηλόβαθμα στελέχη μιας πολυεθνικής εταιρείας.

Θέλοντας να βοηθήσει τον διαγωνιζόμενο του τηλεοπτικού προγράμματος, η κριτής του είπε αρχικά: «Νάρκισσε θέλεις να γίνεις λίγο το κόσνπετ και να βγεις από τον Νάρκισσο και να δείξεις και λίγο ρούχα;».

Διαπιστώνοντας ότι εξακολουθούσε να ποζάρει με τρόπο που δεν συνδέεται με το κόνσεπτ, η Ζενεβιέβ Μαζαρί σχολίασε: «Ποτέ δεν έχω κόψει τιμολόγιο με πελεκάνο. Δεν ξέρω κανέναν διευθυντή, δεν είχα στο σχολείο… Τι είναι αυτό το πελεκάνος;», μιμούμενη την ίδια στιγμή μία από τις πόζες του.

Δείτε το βίντεο

Ειδήσεις σήμερα:

Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της

Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο στον Πειραιά

Υγρός τάφος παραμένει η Μεσόγειος: Πάνω από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2025
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης