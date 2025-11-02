Οι δράστες παρακολουθούσαν και γνώριζαν τις κινήσεις του Γιάννη Λάλα
ΕΛΛΑΔΑ
Γιάννης Λάλας Γιώργος Καραϊβάζ Νεκρός Αράχωβα συμβόλαιο θανάτου

Πώς έγινε η δολοφονία του

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου.

Πώς έγινε η εκτέλεση του Γιάννη Λάλα

Το θύμα βρισκόταν στην Αράχωβα την ώρα της δολοφονίας και δολοφονήθηκε ενώ ήταν στο μπαλκόνι της βίλας όπου διέμενε.

Το θύμα σύμφωνα με πληροφορίες δέχτηκε πολλές σφαίρες από καλάσνικοφ σε όλο του το σώμα και εντοπίστηκε σε λίμνη αίματος. Οι δράστες φαίνεται ότι τον παρακολουθούσαν και είχαν καλή γνώση του χώρου αλλά και του ξενοδοχείου.

Στο σημείο της εκτέλεσης έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εκβιαστών, ενώ οι Αρχές πραγματοποιούν αυτοψία στον χώρο και συλλέγουν τους κάλυκες. Στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκε ένα τζιπ καμένο.

Άστατος ο καιρός σήμερα σε πολλές περιοχές - Έρχεται ψυχρή εισβολή από Τετάρτη

Τι εξετάζει η αστυνομία για τις συνθήκες του μακελειού με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες στα Βορίζια - Ευρεία σύσκεψη της ΕΛ.ΑΣ

Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Τον σκότωσαν με καλάσνικοφ σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα
