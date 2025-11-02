Οι δράστες παρακολουθούσαν και γνώριζαν τις κινήσεις του Γιάννη Λάλα
Οι δράστες παρακολουθούσαν και γνώριζαν τις κινήσεις του Γιάννη Λάλα
Πώς έγινε η δολοφονία του
Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα.
Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου.
Το θύμα σύμφωνα με πληροφορίες δέχτηκε πολλές σφαίρες από καλάσνικοφ σε όλο του το σώμα και εντοπίστηκε σε λίμνη αίματος. Οι δράστες φαίνεται ότι τον παρακολουθούσαν και είχαν καλή γνώση του χώρου αλλά και του ξενοδοχείου.
Στο σημείο της εκτέλεσης έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εκβιαστών, ενώ οι Αρχές πραγματοποιούν αυτοψία στον χώρο και συλλέγουν τους κάλυκες. Στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκε ένα τζιπ καμένο.
Πώς έγινε η εκτέλεση του Γιάννη ΛάλαΤο θύμα βρισκόταν στην Αράχωβα την ώρα της δολοφονίας και δολοφονήθηκε ενώ ήταν στο μπαλκόνι της βίλας όπου διέμενε.
