Ίαν Στρατής για Μαίρη Συνατσάκη: Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι είναι η γυναίκα της ζωής μου
Το ζευγάρι μετρά τέσσερα χρόνια σχέσης, ενώ το 2022 υποδέχτηκε την κόρη του
Στη σχέση του με τη Μαίρη Συνατσάκη αναφέρθηκε ο Ίαν Στρατής. Ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι από τις πρώτες εβδομάδες που υπήρξαν ζευγάρι συνειδητοποίησε ότι εκείνη θα ήταν η γυναίκα της ζωής του. Οι δυο τους είναι μαζί εδώ και τέσσερα χρόνια, ενώ το 2022 υποδέχτηκαν την κόρη τους. Τη συγκεκριμένη δήλωση την έκανε, εξηγώντας ότι ήθελε να γίνει πατέρας, εφόσον έβρισκε την κατάλληλη σύντροφο.
«Εμένα μου άρεσαν πολύ τα παιδιά, μου άρεσε να παίζω μαζί τους. Είχα στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα κάνω οικογένεια και βρήκα το κατάλληλο άτομο για να κάνει οικογένεια. Εγώ το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι η Μαίρη θα είναι η γυναίκα της ζωής μου», ανέφερε αρχικά ο Ίαν Στρατής στην εκπομπή «Μαμά-δες», το απόγευμα του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής μοιράστηκε τις δυσκολίες που συνάντησε, όταν γεννήθηκε η κόρη τους. Όπως ανέφερε, εκείνη την περίοδο πενθούσε για την απώλεια ενός αγαπημένου του προσώπου, αδυνατώντας να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. «Όταν γεννήθηκε η κόρη μας και γυρίσαμε σπίτι ένιωθα ανίκανος γιατί εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Το μωρό είναι στην αγκαλιά της μαμάς συνεχώς. Ήταν δύσκολο για εμένα γιατί είχα ένα σοβαρό πένθος και στην πρώτη περίοδο ήμουν και δεν ήμουν εκεί. Ήταν δύσκολο για μένα γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ το συναίσθημά μου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα χάσει κάποιο πρόσωπο τόσο κοντινό μου, οπότε δεν ήξερα πως να το χειριστώ», συμπλήρωσε.
