Ο Light είναι φανταστικός μπαμπάς και εκπληκτικός σύντροφος, είπε η Άννα Θεοδωρίδη

«Φανταστικό μπαμπά» και «εκπληκτικό σύντροφο» χαρακτήρισε τον Light η σύντροφός του. Το ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί πριν από μερικές εβδομάδες. Η Άννα Θεοδωρίδη εξομολογήθηκε ότι διανύουν μια πολύ όμορφη περίοδο με τη σχέση τους μετά την έλευση του γιου τους να βρίσκεται σε μία πολύ καλή φάση.
Η Άννα Θεοδωρίδη μοιράστηκε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», τα συναισθήματά της μετά τη γέννηση του παιδιού της και επαίνεσε τον Light. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι φανταστικός μπαμπάς. Είναι εκπληκτικός σύντροφος πρώτα απ’ όλα και μπαμπάς πλέον. Είμαστε τέλεια αυτή τη στιγμή. Το θέλαμε και οι δυο πάρα πολύ. Οπότε τώρα, που έχουμε κάνει το μωράκι μας και είναι υγιέστατο, είμαστε τέλεια και στη σχέση μας και με το μωρό είναι τέλεια. Είναι μια πολύ χαρούμενη περίοδος», είπε χαρακτηριστικά με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η σύντροφος του Light ανέφερε πως παρά τις όμορφες στιγμές που βιώνει νιώθει αγχωμένη για τον νέο ρόλο που έχει αναλάβει στη ζωή της. «Δεν λέω σε ποιον μοιάζει, δε θέλω. Εννοείται ότι έχω άγχος. Πρώτη φορά έγινα μαμά. Έχω ένα μωρό, θέλω να είναι καλά στην υγεία του. Έχω το φυσιολογικό άγχος. Πίστευα ότι θα έχω περισσότερο, νόμιζα ότι θα φοβάμαι μην πάθει τίποτα στο δευτερόλεπτο, δεν είμαι έτσι. Είναι φοβερό μωρό και κοιμάται. Το μωρό είναι ενός μήνα, δεν του έχουμε βάλει να ακούσει Light», συμπλήρωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
