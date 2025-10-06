O Light και η σύντροφός του υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί
Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η Άννα Θεοδωρίδη μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram
Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Light και η σύντροφός του, Άννα Θεοδωρίδη. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η τελευταία μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.
Όπως αποκάλυψε, υποδέχτηκαν τον γιο τους πριν από μερικές μέρες και συγκεκριμένα στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ δημοσίευσε φωτογραφίες με το παιδί τους μέσα από το μαιευτήριο. «Όλη μου η καρδιά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτηση
Σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Light τον περασμένο Ιούνιο είχε μοιραστεί τη χαρά του για τον νέο ρόλο που θα αναλάβει στη ζωή του, εκείνον του πατέρα. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα γίνω πατέρας. Ήθελα λίγο περισσότερο αγοράκι, αλλά μακάρι να είναι το επόμενο κοριτσάκι. Η γυναίκα μου θα επιλέξει αν κάνουμε παραδοσιακό γάμο. Εγώ είμαι εδώ για να εξυπηρετώ. Είχα πει ότι στα 30 θέλω να κάνω το πρώτο παιδί και είμαι μέσα. Μην το ματιάσω. Όλα είναι σχεδιασμένα γάμοι και αρραβώνες, όλα πηγαίνουν καλά», είχε πει χαρακτηριστικά ο τράπερ στην κάμερα του «Happy Day».
