O Light και η σύντροφός του υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί
GALA
Light Άννα Θεοδωρίδη Παιδί

O Light και η σύντροφός του υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η Άννα Θεοδωρίδη μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram

O Light και η σύντροφός του υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί
Γεωργία Κοτζιά
21 ΣΧΟΛΙΑ
Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Light και η σύντροφός του, Άννα Θεοδωρίδη. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η τελευταία μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.

Όπως αποκάλυψε, υποδέχτηκαν τον γιο τους πριν από μερικές μέρες και συγκεκριμένα στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ δημοσίευσε φωτογραφίες με το παιδί τους μέσα από το μαιευτήριο. «Όλη μου η καρδιά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε την ανάρτηση 

Σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Light τον περασμένο Ιούνιο είχε μοιραστεί τη χαρά του για τον νέο ρόλο που θα αναλάβει στη ζωή του, εκείνον του πατέρα. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα γίνω πατέρας. Ήθελα λίγο περισσότερο αγοράκι, αλλά μακάρι να είναι το επόμενο κοριτσάκι. Η γυναίκα μου θα επιλέξει αν κάνουμε παραδοσιακό γάμο. Εγώ είμαι εδώ για να εξυπηρετώ. Είχα πει ότι στα 30 θέλω να κάνω το πρώτο παιδί και είμαι μέσα. Μην το ματιάσω. Όλα είναι σχεδιασμένα γάμοι και αρραβώνες, όλα πηγαίνουν καλά», είχε πει χαρακτηριστικά ο τράπερ στην κάμερα του «Happy Day».

Ειδήσεις σήμερα:

Άμεση ανάλυση: Γιατί έσπευσε να... πέσει στη θάλασσα ο Τσίπρας - Σε ποιους ρίχνει γέφυρες, ποιους θέλει να προλάβει

Aρειος Πάγος: Αν ο πατέρας δεν δίνει διατροφή, θα πληρώνουν ο παππούς και η γιαγιά

Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε κυψέλες μελισσοκόμου - Δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
21 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης