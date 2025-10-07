O Light δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του
GALA
Light Άννα Θεοδωρίδη Γιος

Ο τράπερ και η σύντροφός του υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί πριν από μερικές μέρες

Γεωργία Κοτζιά
19 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο του μοιράστηκε στα social media ο Light. Ο τράπερ και η σύντροφός του, Άννα Θεοδωρίδη, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί πριν από μερικές μέρες, αλλά έκαναν γνωστή την ευχάριστη είδηση τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Light δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο μέσα από το μαιευτήριο με τον ίδιο να κρατάει στην αγκαλιά του τον γιο του, ενώ ανάρτησε μια αντίστοιχη φωτογραφία με τη σύντροφό του. «Αίμα από το αίμα μου, σάρκα από τη σάρκα μου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Δείτε την ανάρτηση 

Μερικές ώρες αργότερα, ο Light δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram με τον ίδιο να κρατά το πορτ-μπεμπέ με τον γιο του, ενώ αποχωρούσαν από το μαιευτήριο.

Δείτε το βίντεο


Γεωργία Κοτζιά
19 ΣΧΟΛΙΑ

