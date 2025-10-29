Sia: Ο εν διαστάσει σύζυγός της ζητά την αποκλειστική επιμέλεια του γιου τους
Είναι ακατάλληλη και αναξιόπιστη μητέρα, παλεύει με κατάχρηση ουσιών και εθισμό, υποστηρίζει ο Νταν Μπερνάντ
Ο εν διαστάσει σύζυγος της Sia ζητά την αποκλειστική επιμέλεια του γιου τους, τον οποίο απέκτησαν τον Μάρτιο του 2024. Στα έγγραφα που εξασφάλισε το PEOPLE, ο Νταν Μπερνάντ ισχυρίζεται ότι η 49χρονη τραγουδίστρια είναι «ακατάλληλη και αναξιόπιστη μητέρα, αφού παλεύει με κατάχρηση ουσιών και εθισμό».
Στη δική της δήλωση, την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, η Sia υποστήριξε ότι είναι νηφάλια εδώ και έξι μήνες. «Είμαι πλήρως νηφάλια για πάνω από έξι μήνες και ακολουθώ το πρόγραμμά μου, το οποίο περιλαμβάνει εβδομαδιαίους ελέγχους», αναφέρει. «Η ανάρρωσή μου είναι ακρογωνιαίος λίθος της ζωής μου και ένας από τους βασικούς λόγους που επέλεξα να χωρίσω από τον Νταν, του οποίου η συνεχής ενασχόληση με τη νυχτερινή ζωή και η ψυχαγωγική χρήση ναρκωτικών είναι ασύμβατες με ένα υγιές περιβάλλον για το παιδί μας».
Σε άλλο σημείο των δικαστικών εγγράφων που κατατέθηκαν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, ο Μπερνάντ ισχυρίζεται ότι η Sia δεν είχε «πρωταγωνιστικό ρόλο στη φροντίδα» του γιου τους, προσθέτοντας ότι «ανέθετε σχεδόν όλες τις ευθύνες σχετικά με την ανατροφή σε μια ομάδα νταντάδων, ενώ η ίδια διατηρούσε τον έλεγχο από απόσταση».
«Αυτή η δυναμική στο σπίτι της Sia και ο έλεγχος που ασκούσε έβαζαν τον Σάμι στο επίκεντρο ενός μονόπλευρου και υπερβολικά ελεγχόμενου περιβάλλοντος», ισχυρίστηκε ο Μπερνάντ. «Κατά τη γνώση μου, αυτό δεν έχει αλλάξει αφότου έφυγα από το σπίτι».
Ο Μπερνάντ υποστήριξε ακόμη ότι στο σπίτι υπήρχαν πάντα πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μέλη προσωπικού, συνεργάτες και φίλοι της τραγουδίστριας, οι οποίοι «ανταγωνίζονταν για χρόνο με τον Σάμι και, κατά συνέπεια, περιόριζαν τον δικό μου χρόνο με τον γιο μας».
Απαντώντας στους ισχυρισμούς του, η Σία υποστήριξε ότι ο γιος της «βρισκόταν πάντα υπό τη δική μου φροντίδα και επιμέλεια», προσθέτοντας ότι ο Μπερνάντ δεν είχε ποτέ «επιμέλεια του Σάμι για περισσότερο από δύο ώρες κάθε φορά και [ήταν] πάντοτε υπό επίβλεψη» από την έναρξη ποινικής έρευνας για κατοχή παιδικής πορνογραφίας από την Αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD) και την Υπηρεσία Παιδιού και Οικογενειακών Υποθέσεων.
Αν και αναγνώρισε ότι αντιλαμβάνεται πως οι έρευνες ήταν ατελέσφορες και έχουν κλείσει, ανέφερε ότι αυτό «δεν κατευνάζει τις ανησυχίες μου για τον Σάμι να περνά χρόνο με τον Νταν χωρίς επίβλεψη». Ο Μπερνάντ αρνήθηκε «οποιαδήποτε εμπλοκή με το παράνομο υλικό». Η έρευνα επικεντρώθηκε σε έναν σκληρό δίσκο που περιείχε ακατάλληλες εικόνες, για τον οποίο ο Μπερνάντ υποστήριξε ότι η Sia «τοποθέτησε» προκειμένου να περιορίσει τον χρόνο του με τον γιο τους. Ισχυρίστηκε ότι «δεν επισκέφθηκε ποτέ την αποθήκη, όπου η βοηθός και φίλη της Sia, Χέιλι, βρήκε τον σκληρό δίσκο, κατηγορώντας εκείνη και τους υπαλλήλους της ότι τον απέκτησαν οι ίδιοι.
Πέρα από την αποκλειστική επιμέλεια, ο Μπερνάντ ζητά η Sia να υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους για ουσίες, να εγγραφεί και να συμμετέχει για έξι μήνες σε μαθήματα γονεϊκότητας και να έχει επικοινωνία υπό επίβλεψη τρεις φορές την εβδομάδα για δύο ώρες.
Sia's Estranged Husband Dan Bernad Files for Sole Custody of Their 19-Month-Old Son, Claims She's an 'Unfit and Unreliable' Parent https://t.co/SR9j544flu— People (@people) October 28, 2025
