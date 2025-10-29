Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο αδελφάκια ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου που κατέρρευσε

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, η επιχείρηση διάσωσης συντονίζεται από τον νομάρχη και τον δήμαρχο Γκεμπζέ, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν ανώτεροι αξιωματούχοι της AFAD.Ο ίδιος ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν, μεταξύ των οποίων 80 στελέχη της AFAD, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων και του δήμου. Χρησιμοποιούνται δύο εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας, οκτώ συσκευές ανίχνευσης εγκλωβισμένων, δύο drones και 52 οχήματα.Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η νομαρχίαεξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και στήριξη στους πληγέντες.