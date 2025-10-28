Φαίη Ξυλά: Μου αρέσει να κάνει ο άλλος το πρώτο βήμα, δεν είμαι πολύ ανοιχτός άνθρωπος





Στα χαρακτηριστικά που αναζητά σε έναν σύντροφο και στον τρόπο προσέγγισης που τη γοητεύει αναφέρθηκε η Φαίη Ξυλά , παραδεχόμενη ότι προτιμά ο άλλος να κάνει το πρώτο βήμα, τονίζοντας ότι δεν είναι ιδιαίτερα ανοιχτή ως άνθρωπος.

Στη συνέχεια, η Φαίη Ξυλά εξήγησε ότι

την ελκύουν

άντρες

με κοινές ηθικές και πνευματικές αξίες και πρόσθεσε ότι εκτιμά την αυτονομία και την ανεξαρτησία,

ενώ η

πίεση και

η

ζήλια

είναι στοιχεία που την απωθούν σε μία ερωτική σχέση:

«

».

Παρά το γεγονός, ότι της αρέσει η διεκδίκηση από το άλλο φύλο, η ηθοποιός δήλωσε ότι αν ενδιαφέρεται για κάποιο πρόσωπο, δεν διστάζει να του το φανερώσει. Όσα συμβαίνουν στην προσωπική της ζωή, προτιμάει να τα μοιράζεται με κοντινά της πρόσωπα. Συγκεκριμένα, η Φαίη Ξυλά σχολίασε την Τρίτη 28 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day» που ήταν καλεσμένη, πως όταν βρίσκεται σε σχέση δεν κρύβεται, αλλά αποφεύγει τα μέρη που ενδέχεται να συναντήσει φωτογράφους.«Μου αρέσει να κάνει ο άλλος το πρώτο βήμα, αλλά εννοείται ότι θα δείξω το ενδιαφέρον μου αν μου αρέσει κάποιος. Δεν είμαι πολύ ανοιχτή ως άνθρωπος, έτσι λειτουργώ. Προτιμώ να μοιράζομαι πράγματα με τους δικούς μου ανθρώπους. Όταν είμαι με έναν άνθρωπο θα βγω κανονικά, αλλά δεν θα πάω κάπου που έχει φωτογράφους, αλλά θα λειτουργήσω κανονικά όπως, κάνω στην καθημερινότητά μου» είπε η ηθοποιός.Μπορεί να κολλήσω με κάποιον αν έχουμε τις ίδιες ηθικές και πνευματικές αξίες και μπορούμε έτσι να λειτουργήσουμε παράλληλα μαζί. Μου αρέσει να είναι ο άλλος αυτόνομος και να του αρέσει και η δική μου αυτονομία - ανεξαρτησία, δεν μου αρέσει καθόλου η πίεση και η ζήλια. Μια μικρή ζήλια όταν είσαι ερωτευμένος μπορεί να υπάρξει αλλά σε ένα νορμάλ επίπεδο. Μου αρέσει να θαυμάζω τον άνθρωπο, που είναι δίπλα μου