Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του
O αστυνομικός που σκότωσε ο άνδρας υπηρετούσε έξι χρόνια στο σώμα και αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, που ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, μια 2χρονη κόρη, τη μητέρα του και τέσσερα αδέλφια
Δραματικό τέλος είχε καταδίωξη που θύμισε ταινία του Χόλιγουντ σε αυτοκινητόδρομο στο Λος Άντζελες, με ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, να γκρεμίζει αναβάτη μηχανής ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε σκοτώσει συνάδελφό του.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ η μηχανή έτρεχε έως και με 270χλμ/ώρα
Όπως φαίνεται στα πλάνα που κατέγραψαν τηλεοπτικοί σταθμοί, η σύγκρουση ακινητοποίησης σημειώθηκε ενώ ο αναβάτης της μηχανής είχε αφήσει το τιμόνι από τα χέρια του για να φτιάξει ένα σακίδιο που είχε μαζί του.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο αναβάτης να πεταχτεί στον αέρα και να προσγειωθεί με την πλάτη γλιτώνοντας για ελάχιστα εκατοστά να προσγειωθεί η μηχανή στο κεφάλι του
Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, το αυτοκίνητο που χτύπησε τη μηχανή οδηγούσε ένας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών που - σύμφωνα με την τοπική αστυνομία - πραγματοποιούσε «νόμιμη επέμβαση».
Η καταδίωξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα, ξεκίνησε αφού οι αρχές ενημερώθηκαν για άνδρα που απειλούσε γυναίκα με όπλο. Όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο ένοπλος άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του βοηθού σερίφη, Άντριου Νούνιεζ, ο οποίος δέχθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Νούνιεζ υπηρετούσε έξι χρόνια στο σώμα και αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, που ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, μια 2χρονη κόρη, τη μητέρα του και τέσσερα αδέλφια.
🚨#BREAKING: Watch as a high-speed police motorcycle pursuit takes a shocking turn when a car deliberately rams into the suspect’s bike. The suspect, who was armed was sent crashing in a dramatic end to the chase. pic.twitter.com/1GZftzmKsz— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 27, 2025
