Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του

O αστυνομικός που σκότωσε ο άνδρας υπηρετούσε έξι χρόνια στο σώμα και αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, που ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, μια 2χρονη κόρη, τη μητέρα του και τέσσερα αδέλφια