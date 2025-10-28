Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του
ΚΟΣΜΟΣ
Καταδίωξη Μηχανή Αστυνομικός Λος Άντζελες

Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του

O αστυνομικός που σκότωσε ο άνδρας  υπηρετούσε έξι χρόνια στο σώμα και αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, που ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, μια 2χρονη κόρη, τη μητέρα του και τέσσερα αδέλφια

Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του
74 ΣΧΟΛΙΑ
Δραματικό τέλος είχε καταδίωξη που θύμισε ταινία του Χόλιγουντ σε αυτοκινητόδρομο στο Λος Άντζελες, με ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, να γκρεμίζει αναβάτη μηχανής ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε σκοτώσει συνάδελφό του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ η μηχανή έτρεχε έως και με 270χλμ/ώρα

Όπως φαίνεται στα πλάνα που κατέγραψαν τηλεοπτικοί σταθμοί, η σύγκρουση ακινητοποίησης σημειώθηκε ενώ ο αναβάτης της μηχανής είχε αφήσει το τιμόνι από τα χέρια του για να φτιάξει ένα σακίδιο που είχε μαζί του.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο αναβάτης να πεταχτεί στον αέρα και να προσγειωθεί με την πλάτη γλιτώνοντας για ελάχιστα εκατοστά να προσγειωθεί η μηχανή στο κεφάλι του



Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, το αυτοκίνητο που χτύπησε τη μηχανή οδηγούσε ένας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών που - σύμφωνα με την τοπική αστυνομία - πραγματοποιούσε «νόμιμη επέμβαση».

SKYFOX: 150+ mph motorcycle police chase in LA, officer shot
Κλείσιμο


Η καταδίωξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα, ξεκίνησε αφού οι αρχές ενημερώθηκαν για άνδρα που απειλούσε γυναίκα με όπλο. Όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο ένοπλος άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του βοηθού σερίφη, Άντριου Νούνιεζ, ο οποίος δέχθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Νούνιεζ υπηρετούσε έξι χρόνια στο σώμα και αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, που ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, μια 2χρονη κόρη, τη μητέρα του και τέσσερα αδέλφια.

Ειδήσεις σήμερα

«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη

40 ταινίες για το έπος του ‘40: Από το «ξυπόλυτο τάγμα» μέχρι τον Βέγγο

Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Η πραγματικότητα στους αιθέρες
74 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης