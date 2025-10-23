Ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδούσε μέχρι και την τελευταία στιγμή, είπε ο στενός του φίλος Αλέξης Κυριτσόπουλος
Για τις τελευταίες ώρες του Διονύση Σαββόπουλου μίλησε ο Αλέξης Κυριτσόπουλος. Ο εικαστικός και στενός φίλος του σπουδαίου τραγουδοποιού που έφυγε από τη ζωή στα 81 του χρόνια εξήγησε πως τον επισκέφτηκε δύο μόλις ώρες πριν πεθάνει. Περιγράφοντας τη συνάντησή τους, τόνισε ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος συνέχισε να τραγουδά μέχρι την τελευταία στιγμή.
Αν και καταβεβλημένος τους τελευταίους μήνες της ζωής του λόγω της κατάστασης της υγείας του, παρέμενε πνευματικά διαυγής, με τους δυο τους να συνεργάζονται για το ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή του.
Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος ρωτήθηκε για τις τελευταίες στιγμές του Διονύση Σαββόπουλου στην εκπομπή «Το'Χουμε», την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου και μοιράστηκε: «Όλον αυτόν τον καιρό τώρα που δουλεύαμε πάλι μαζί αυτές τις εκπομπές στην τηλεόραση (σ.σ. το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, Long Play) και τώρα αυτό το εξάμηνο που ήταν πάρα πολύ καταβεβλημένος, το ματάκι του έλαμπε και το μυαλό του ξουράφι. Και τον είδα και δύο ώρες πριν πεθάνει. Ήταν το ίδιο λαμπερός. Είχε επαφή με την πραγματικότητα μέχρι το τέλος. Είχε μία γλύκα και μία αγάπη για τους ανθρώπους που ήταν γύρω του. Τα παιδιά του, τη γυναίκα του, εμένα, τους φίλους του. Είχε μία γλύκα. Και ο Νιόνιος μέχρι και την τελευταία στιγμή τραγουδούσε».
Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος θυμήθηκε τα πρώτα χρόνια της γνωριμίας τους τη δεκαετία του 1960 και υπογράμμισε την ορμή, το κέφι και το χιούμορ που χαρακτήριζαν πάντα τον Διονύση Σαββόπουλο. «Από τότε είχε ανησυχίες, είχε ορμή, είχε κέφι, δύναμη, χιούμορ, φόβο, ανασφάλεια. Από πάντα. Ένα πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό τώρα όλον αυτόν τον καιρό είναι όταν ήμουν φαντάρος στο Λιτόχωρο και είχε έρθει και πήγα στο ξενοδοχείο να τον δω, μου απήγγειλε τη «μαύρη θάλασσα» όρθιος πάνω στο κρεβάτι του ξενοδοχείου. Λαμπερός και χωρίς μικρόφωνα και χωρίς φώτα. Μιλάμε για το ’71. Τα πράγματα ήταν λοξά, θα έλεγα εγώ, δεν ήταν ο Διονύσης λοξός. Ο Διονύσης ήταν ένας ποιητής ο οποίος έκανε αυτά τα λοξά πράγματα να μοιάζουν πιο υποφερτά», σημείωσε.
Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος ρωτήθηκε για τις τελευταίες στιγμές του Διονύση Σαββόπουλου στην εκπομπή «Το'Χουμε», την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου και μοιράστηκε: «Όλον αυτόν τον καιρό τώρα που δουλεύαμε πάλι μαζί αυτές τις εκπομπές στην τηλεόραση (σ.σ. το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, Long Play) και τώρα αυτό το εξάμηνο που ήταν πάρα πολύ καταβεβλημένος, το ματάκι του έλαμπε και το μυαλό του ξουράφι. Και τον είδα και δύο ώρες πριν πεθάνει. Ήταν το ίδιο λαμπερός. Είχε επαφή με την πραγματικότητα μέχρι το τέλος. Είχε μία γλύκα και μία αγάπη για τους ανθρώπους που ήταν γύρω του. Τα παιδιά του, τη γυναίκα του, εμένα, τους φίλους του. Είχε μία γλύκα. Και ο Νιόνιος μέχρι και την τελευταία στιγμή τραγουδούσε».
