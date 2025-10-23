Ελεωνόρα Ζουγανέλη για Διονύση Σαββόπουλο: Έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή μου, είναι σαν να χάνω έναν δικό μου άνθρωπο
Ο τραγουδοποιός και συνθέτης άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών

Γεωργία Κοτζιά
Στη σχέση εκτίμησης που τη συνέδεε με τον Διονύση Σαββόπουλο αναφέρθηκε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του στη ζωή της, και παράλληλα δήλωσε ότι η απώλεια του μεγάλου τραγουδοποιού την επηρεάζει σαν να χάνει έναν δικό της άνθρωπο.

Η ερμηνεύτρια εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του σπουδαίου καλλιτέχνη, σημειώνοντας πως το έργο του έχει επηρεάσει σημαντικά τη ζωή και την αισθητική της.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο, λέγοντας: «Ο Διονύσης Σαββόπουλος έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή μου και την αισθητική μου. Με έχει καθορίσει, τον σέβομαι, τον εκτιμώ και τον θαυμάζω πάρα πολύ βαθιά. Οπότε όλα αυτά με κάνουν να νιώθω μια πραγματική θλίψη, γιατί είναι σαν να χάνω έναν δικό μου άνθρωπο από τη στιγμή που έχει επηρεάσει τόσο πολύ τη ζωή μου. Εύχομαι το φως και το έργο του να μας καθοδηγεί και να μας εμπνέει».

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός και συνθέτης άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου σε ηλικία 81 ετών. Τις τελευταίες ημέρες, ο Διονύσης Σαββόπουλος νοσηλευόταν, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί, έχοντας δώσει σφοδρή μάχη με τον καρκίνο από το 2020.

Γεωργία Κοτζιά

