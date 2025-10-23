Μάριος Φραγκούλης για Διονύση Σαββόπουλο: Τον αγαπούσα, ήταν η Ελλάδα όλη
Μάριος Φραγκούλης για Διονύση Σαββόπουλο: Τον αγαπούσα, ήταν η Ελλάδα όλη
Υπήρξε σπουδαίος τραγουδοποιός και δάσκαλος για όλους μας, πρόσθεσε
Στην απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου αναφέρθηκε συγκινημένος ο Μάριος Φραγκούλης, ενώ μίλησε επίσης, για την κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας. Ο τραγουδιστής χαρακτήρισε «δάσκαλο» τον τραγουδοποιό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, ενώ σημείωσε πως δυστυχώς, δεν υπάρχει εξέλιξη στην υγεία της τραγουδίστριας.
Αρχικά, ο Μάριος Φραγκούλης μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» για τη μεγάλη του καλλιτεχνική και πνευματική προσφορά του Διονύση Σαββόπουλου. «Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε σπουδαίος τραγουδοποιός και δάσκαλος για όλους μας. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του. Είχα τη χαρά να παίξουμε μαζί στη σκηνή. Ήταν σπουδαίος, γεμάτος χαρά και όρεξη για τη μουσική. Τον αγαπούσα, ήταν η Ελλάδα όλη», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης ρωτήθηκε για τη Μαρινέλλα και τις ανησυχίες σχετικά με την πορεία της υγείας της. Με εμφανή συγκίνηση, ο Μάριος Φραγκούλης σημείωσε: «Δεν υπάρχει μεγάλη εξέλιξη όσον αφορά την υγεία της Μαρινέλλας. Τα πράγματα είναι όπως ήταν πριν καιρό. Δυστυχώς. Δεν κάνω τέτοιες δηλώσεις, όταν αγαπώ έναν άνθρωπο πάρα πολύ μέσα μου, υπάρχει το θέμα της ελπίδας ζωντανό».
Με αφορμή τα σχόλια του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος είχε δηλώσει πως «εκείνη ήταν η στιγμή της, αν έπρεπε να φύγει θα θέλαμε και η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς δεν έφυγε και το λέω δυστυχώς γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε», ο Μάριος Φραγκούλης απάντησε: «Εγώ θα ήθελα να γίνει καλά η Μαρινέλλα και να επιστρέψει στους φίλους και την οικογένειά της».
Αρχικά, ο Μάριος Φραγκούλης μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» για τη μεγάλη του καλλιτεχνική και πνευματική προσφορά του Διονύση Σαββόπουλου. «Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε σπουδαίος τραγουδοποιός και δάσκαλος για όλους μας. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του. Είχα τη χαρά να παίξουμε μαζί στη σκηνή. Ήταν σπουδαίος, γεμάτος χαρά και όρεξη για τη μουσική. Τον αγαπούσα, ήταν η Ελλάδα όλη», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης ρωτήθηκε για τη Μαρινέλλα και τις ανησυχίες σχετικά με την πορεία της υγείας της. Με εμφανή συγκίνηση, ο Μάριος Φραγκούλης σημείωσε: «Δεν υπάρχει μεγάλη εξέλιξη όσον αφορά την υγεία της Μαρινέλλας. Τα πράγματα είναι όπως ήταν πριν καιρό. Δυστυχώς. Δεν κάνω τέτοιες δηλώσεις, όταν αγαπώ έναν άνθρωπο πάρα πολύ μέσα μου, υπάρχει το θέμα της ελπίδας ζωντανό».
Με αφορμή τα σχόλια του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος είχε δηλώσει πως «εκείνη ήταν η στιγμή της, αν έπρεπε να φύγει θα θέλαμε και η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς δεν έφυγε και το λέω δυστυχώς γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε», ο Μάριος Φραγκούλης απάντησε: «Εγώ θα ήθελα να γίνει καλά η Μαρινέλλα και να επιστρέψει στους φίλους και την οικογένειά της».
Ειδήσεις σήμερα:
Νέες απειλές Τραμπ για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα - Έχουμε 5.000 αντιαεροποπορικούς πυραύλους, απαντά ο Μαδούρο
Άστατος καιρός με καταιγίδες και βροχές σήμερα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, νέα επιδείνωση την Τρίτη
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Νέες απειλές Τραμπ για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα - Έχουμε 5.000 αντιαεροποπορικούς πυραύλους, απαντά ο Μαδούρο
Άστατος καιρός με καταιγίδες και βροχές σήμερα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, νέα επιδείνωση την Τρίτη
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα