Ελευθερία Αρβανιτάκη για Διονύση Σαββόπουλο: Τον αγάπησα βαθιά, η απώλειά του έχει να κάνει πια με τη διανόηση στην Ελλάδα
Ήταν μια τεράστια προσωπικότητα, τον προσκυνούσα πάντα, πρόσθεσε
Με συγκίνηση αναφέρθηκε η Ελευθερία Αρβανιτάκη στην απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, εμφανώς φορτισμένη, αναφέρθηκε στη βαθιά σχέση που τη συνέδεε με τον εμβληματικό τραγουδοποιό, τονίζοντας πως η απουσία του αφήνει τεράστιο κενό στον χώρο της ελληνικής διανόησης και της μουσικής δημιουργίας.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών. Τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Σε δηλώσεις της, στην εκπομπή «Breakfast@Star», η Ελευθερία Αρβανιτάκη εξέφρασε την αγάπη της για εκείνον, ενώ τον χαρακτήρισε «ήρωά της» και «μέντορα».
Δείτε το βίντεο
«Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ο μέντοράς μου, ο ήρωάς μου. Ήταν ένας άνθρωπος που τον αγάπησα βαθιά και η απώλεια του έχει να κάνει πια με τη διανόηση στην Ελλάδα. Ήταν ταυτόχρονα λαϊκός και εστέτ. Ήταν μια τεράστια προσωπικότητα, τον προσκυνούσα πάντα. Τον παρακολουθούσα πάντα. Θα λείψει από μία ολόκληρη γενιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.
