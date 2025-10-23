Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Η Τζέσικα Άλμπα απολαμβάνει τις διακοπές της στην Αυστραλία: Εσύ, εγώ, ας κλείσουμε ένα εισιτήριο και ας φύγουμε - Δείτε φωτογραφίες
Η 44χρονη ηθοποιός συνόδευσε τις φωτογραφίες στο Instagram, με αποφθέγματα και ποιήματα
Ημέρες χαλάρωσης στην Αυστραλία απολαμβάνει η Τζέσικα Άλμπα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανήρτησε στο Instagram.
H 44χρονη ηθοποιός αξιοποίησε με μια επίσκεψη σε παραλία το κενό από τα γυρίσματα της νέας της ταινίας δράσης και θρίλερ με τίτλο «The Mark».
Εκτός από τις φωτογραφίες, η Άλμπα δημοσίευσε και ένα απόφθεγμα του «εκπαιδευτή αισιοδοξίας» Κέις Κένι, γράφοντας «εσύ, εγώ, ας κλείσουμε ένα εισιτήριο και ας φύγουμε».
Παράλληλα στην ανάρτησή της η διάσημη ηθοποιός έβαλε και ένα ποίημα της Τζόσι Μπάλκα που υμνεί την αναζήτηση νοήματος στην καθημερινότητα.
