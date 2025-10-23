Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Champions League: Η Ρεάλ 1-0 τη Γιουβέντους στο ντέρμπι, πεντάρες από Λίβερπουλ και Τσέλσι - Δείτε και τα 28 γκολ
Champions League: Η Ρεάλ 1-0 τη Γιουβέντους στο ντέρμπι, πεντάρες από Λίβερπουλ και Τσέλσι - Δείτε και τα 28 γκολ
Στα άλλα ματς της 3ης αγωνιστικής της League Phase Που ολοκληρώθηκε σήμερα: Σπόρτινγκ - Μαρσέιγ 2-1, Αταλάντα - Σλάβια Πράας 0-0, Μονακό - Τότεναμ 0-0, Μπάγερν Μπριζ 4-0
Αφού απολαύσαμε 43 γκολ το βράδυ της Τρίτης, ήρθε και η σημερινή ημέρα να προσθέσει άλλα 28 και πλέον τα 71 γκολ που σημειώθηκαν στην 3η αγωνιστική είναι ρεκόρ για τη νέα μορφή του Champions League (το προηγούμενο ήταν τα 67 γκολ στην 5η αγωνιστική της League Phase).
Η Ρεάλ λύγισε την εξαιρετική Γιουβέντους στο Μπερναμπέου και έκανε το 3χ3, ενώ η Λίβερπουλ πέρασε σαν σίφουνας από τη Φρανκφούρτη (5-1) και η Τσέλσι διέλυσε με το ίδιο σκορ τον Άγιαξ που έπαιζε με 10 παίκτες από το 16.
Η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη, Ιωαννίδη νίκησε με ανατροπή τη Μαρσέιγ και η Σλάβια Πράγας του Ζαφείρη απέσπασε 0-0 στην έδρα της Αταλάντα, αλλά η Μπριζ του Τζόλη συνετρίβη με 4-0 στο Μόναχο από τη Μπάγερν.
Δείτε όλα τα γκολ της βραδιάς
Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους 1-0
Η επιστροφή του Τζουντ Μπέλιγχαμ στα γκολ σφράγισε το τρίτο τρίποντο της Ρεάλ, το οποίο ωστόσο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Τιμπό Κουρτουά.
Σ' ένα ντέρμπι από τα παλιά και αντάξιο του ονόματος των δύο ομάδων, η Ρεάλ τα βρήκε σκούρα από τη Γιουβέντους, που βρισκόταν υπό πίεση έχοντας ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων και το τελικό 1-0 μοιάζει άδικο για τους Ιταλούς.
Η Γιούβε στο πρώτο τέταρτο του αγώνα μπήκε καλύτερα, είχε πολλές επικίνδυνες επιθέσεις, αλλά ο Κουρτουά είχε τις απαντήσεις για όλα με τους Ισπανούς να πιέζουν από το 20' και μετά για να απαντήσει ο Ντι Γκρεγκόριο στο 40' όταν νίκησε τον Εμπαπέ.
Στο 52' ήρθε η κομβική στιγμή του αγώνα με τον Βλάχοβιτς να φεύγει κάτω από τη μεσαία γραμμή, να αντέχει σο τζατζάρισμα του Μιλιτάο και να πλασάρει τον Κουρτουά που βρήκε τη μπάλα με τα τεράστια πόδια του και την έστειλε κόρνερ.
Κι αφού δεν έγινε το 0-1, στη μοναδική στιγμή που ο Βινίσιους μπόρεψε να χορέψει όλη την άμυνα, ο Βραζιλιάνος είδε το σουτ του να καταλήγει στο δοκάρι με τον Μπέλιγχαμ να παίρνει το ριμπάουντ και να ανοίγει το σκορ στο 58'.
Η Ρεάλ λύγισε την εξαιρετική Γιουβέντους στο Μπερναμπέου και έκανε το 3χ3, ενώ η Λίβερπουλ πέρασε σαν σίφουνας από τη Φρανκφούρτη (5-1) και η Τσέλσι διέλυσε με το ίδιο σκορ τον Άγιαξ που έπαιζε με 10 παίκτες από το 16.
Η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη, Ιωαννίδη νίκησε με ανατροπή τη Μαρσέιγ και η Σλάβια Πράγας του Ζαφείρη απέσπασε 0-0 στην έδρα της Αταλάντα, αλλά η Μπριζ του Τζόλη συνετρίβη με 4-0 στο Μόναχο από τη Μπάγερν.
Δείτε όλα τα γκολ της βραδιάς
Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους 1-0
Η επιστροφή του Τζουντ Μπέλιγχαμ στα γκολ σφράγισε το τρίτο τρίποντο της Ρεάλ, το οποίο ωστόσο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Τιμπό Κουρτουά.
Σ' ένα ντέρμπι από τα παλιά και αντάξιο του ονόματος των δύο ομάδων, η Ρεάλ τα βρήκε σκούρα από τη Γιουβέντους, που βρισκόταν υπό πίεση έχοντας ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων και το τελικό 1-0 μοιάζει άδικο για τους Ιταλούς.
Η Γιούβε στο πρώτο τέταρτο του αγώνα μπήκε καλύτερα, είχε πολλές επικίνδυνες επιθέσεις, αλλά ο Κουρτουά είχε τις απαντήσεις για όλα με τους Ισπανούς να πιέζουν από το 20' και μετά για να απαντήσει ο Ντι Γκρεγκόριο στο 40' όταν νίκησε τον Εμπαπέ.
Στο 52' ήρθε η κομβική στιγμή του αγώνα με τον Βλάχοβιτς να φεύγει κάτω από τη μεσαία γραμμή, να αντέχει σο τζατζάρισμα του Μιλιτάο και να πλασάρει τον Κουρτουά που βρήκε τη μπάλα με τα τεράστια πόδια του και την έστειλε κόρνερ.
Κι αφού δεν έγινε το 0-1, στη μοναδική στιγμή που ο Βινίσιους μπόρεψε να χορέψει όλη την άμυνα, ο Βραζιλιάνος είδε το σουτ του να καταλήγει στο δοκάρι με τον Μπέλιγχαμ να παίρνει το ριμπάουντ και να ανοίγει το σκορ στο 58'.
Στο τελευταίο ημίωρο ο αγώνας άνοιξε, η Γιουβέντους πίεσε για την ισοφάριση με τον Οπεντά στο 86' να καθυστερεί και να κόβουν οι αμυντικοί και τον Κουρτουά στο 90'+5' να διώχνει τη βολίδα του Κόστιτς.
Άιντραχτ - Λίβερπουλ 1-5
Η Λίβερπουλ προερχόταν από τέσσερις μαζεμένες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις και στο 26' βρέθηκε πίσω στο σκορ με το εξαιρετικό σουτ του Κρίστενσεν.
Κι όμως έχοντας χάσει τον Φρίμπονγκ στο 18', έχοντας τον ντεφορμέ Σαλάχ στον πάγκο, οι «κόκκινοι» είδαν τον Εκιτικέ (τον οποίο απέκτησαν από την Άιντραχτ το καλοκαίρι) να ισοφαρίζει στο 34' για να πιάσουν δουλειά οι κεντρικοί αμυντικοί. Κόρνερ από τα αριστερά στο 39' κεφαλιά Φαν Ντάικ για το 1-2, κόρνερ από τα δεξιά στο 44' κεφαλιά Κονατέ για το 1-3.
Κι αυτή η ανατροπή μέσα σε 11 λεπτά δεν είχε απάντηση από τους Γερμανούς οι οποίοι παρέδωσαν πνεύμα και οι «κόκκινοι» χτύπησαν άλλες δύο φορές μέσα σε ένα πεντάλεπτο (66'70') φτάνοντας στο θριαμβευτικό 1-5.
Μπάγερν Μονάχου - Μπριζ 4-0
Οι Βαυαροί είναι σε δαιμονισμένη κατάσταση, η Μπριζ το περίμενε αλλά όσο κι αν ήθελε δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει.
Μόλις στο 5' ο 17χρονος Καρλ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, αφού πήρε τη μπάλα και μετά από ένα υπέροχο σλάλομ με άπιαστο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Το όποιο άγχος είχε φύγει νωρίς, με τον Κέιν να διπλασιάζει τα τέρματα τους στο 15' σκοράροντας στην κενή εστία από ασίστ του Λάιμερ, ο οποίος σέρβιρε στο 35' στον Λουίς Ντίαζ για το 3-0.
Κάπου εκεί οι Γερμανοί τράβηξαν το χειρόφρενο, το Β' ημίχρονο δεν είχε τον ίδιο ρυθμό με τον Τζάκσον να διαμορφώνει το τελικό 4-0 και τη Μπάγερν να φτάνει τα 39 γκολ (27 στο πρωτάθλημα και 12 στο CL) σε 10 αγώνες!
Τσέλσι - Άγιαξ 5-1
Σ' ένα δίλεπτο (16'-17') κρίθηκε ο αγώνας στο Στάμφορντ Μπριτζ. Με τον Άγιαξ να στέκεται πολύ καλά μέχρι το 16' οι Ολλανδοί έμειναν με 10 παίκτες σε εκείνο το σημείο (αποβολή Τέιλορ) και στην επόμενη φάση ο Γκιού άνοιξε το σκορ, για να έρθει το 2-0 με τον Καϊσέδο στο 27'.
Η μείωση του σκορ με το πέναλτι του Βέγκχορστ στο 32' δημιούργησε κάποιες ελπίδες, ωστόσο όλα τελείωσαν στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
Στο 44' ο Έντσο Φερνάντεζ και στο 45'+6' ο Εστεβάο ευστόχησαν από την άσπρη βούλα διαμορφώνοντας το 4-1 υπέρ της Τσέλσι.
Οι Ολλανδοί δεν είχαν άλλο κουράγιο για να επιστρέψουν και στο 48' ο Τζόρτζ πέτυχε και 5ο γκολ με το υπόλοιπο του αγώνα να μην παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Σπόρτινγκ - Μαρσέιγ 2-1
Τεράστια ανατροπή και δεύτερη νίκη για την ομάδα των Φώτη Ιωαννίδη (μπήκε αλλαγή στο 64'), Γιώργου Βαγιαννίδη (έμεινε στον πάγκο), σ' ένα ματς που στράβωσε νωρίς, αλλά για καλή της τύχη η ανοησία του Έμερσον στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου άλλαξε το μομέντουμ.
Η πρωτοπόρος της Ligue 1 Μαρσέιγ ξεκίνησε καλά και προηγήθηκε στο 14' με τη γκολάρα του Παϊσάο, ήλεγχε απόλυτα ματς όμως στο 45' ο Έμερσον «βούτηξε» για πέναλτι το οποίο έδωσε αρχικά ο Σλοβένος διαιτητής Ομπρένοβιτς, αλλά με παρέμβαση του VAR το πήρε πίσω και του έδειξε κίτρινη για θέατρο (που ήταν και η 2η).
Η Σπόρτινγκ πήρε τα ηνία του αγώνα, ισοφάρισε λίγο μετά την είσοδο του Ιωαννίδη (69') και στο 84' ο Άλισον Σάντος αφού πήρε την πάσα από τον Ιωαννίδη, σούταρε η μπάλα κόντραρε στον Παβάρ και κατέληξε στο παραθυράκι της εστίας του Ρούγι για το 2-1!
Μονακό - Τότεναμ 0-0
Η Μονακό μέχρι αύριο να έπαιζαν οι δύο ομάδες το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα μπορούσε να βάλει κάποιο γκολ.
Είτε γιατί οι παίκτες θα κατάφερναν να αστοχήσουν ακόμη και μπροστά από την εστία, είτε γιατί ο Βικάριο δεν θα είχε βγάλει την... κάπα του Σούπερμαν κάνοντας τη μία επέμβαση μετά την άλλη, την ίδια ώρα που η δική του ομάδα απείλησε ελάχιστα.
Αταλάντα - Σλάβια Πράγας 0-0
Ανάλογο σκηνικά με το Πριγκηπάτο και στο Μπέργκαμο με την Αταλάντα να είναι ανώτερη από την Σλάβια Πράγας (βασικός ο Ζαφείρης), αλλά να σπαταλά αμέτρητες ευκαιρίες για να πετύχει ένα γκολ.
Τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ημίχρονο οι μπεργκαμάσκι είχαν τον απόλυτο έλεγχο, όμως δεν βρήκαν τρόπο για να νικήσουν τον εξαιρετικό Μάρκοβιτς.
Γαλατάσαραϊ - Μπόντο Γκλίμτ 3-1
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Καραμπάγκ 3-1
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 6-1
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Πάφος (Κύπρος) 0-0
Άρσεναλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 4-0
Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-7
Κοπεγχάγη (Δανία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-4
Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 3-0
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Νάπολι (Ιταλία) 6-2
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Ίντερ (Ιταλία) 0-4
Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-2
Γαλατασαράι (Τουρκία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 3-1
Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 3-1
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 1-5
Αταλάντα (Ιταλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 0-0
Μονακό (Γαλλία)-Τότεναμ (Αγγλία) 0-0
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπριζ (Βέλγιο) 4-0
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 1-0
Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1
Τσέλσι (Αγγλία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 5-1
Η βαθμολογία
1. Παρί Σεν Ζερμέν (13-3) 9
2. Μπάγερν Μονάχου (12-2) 9
3. Ίντερ (9-0) 9
4. Άρσεναλ (8-0) 9
5. Ρεάλ Μαδρίτης (8-1) 9
6. Ντόρτμουντ (12-7) 7
7. Μάντσεστερ Σίτι (6-2) 7
8. Νιούκαστλ (8-2) 6
9. Μπαρτσελόνα (9-4) 6
10. Λίβερπουλ (8-4) 6
11. Τσέλσι (7-4) 6
12. Σπόρτινγκ (7-4) 6
13. Καραμπάγκ (6-5) 6
14. Γαλατάσαραϊ (5-6) 6
15. Τότεναμ (3-2) 5
16. Αϊντχόφεν (8-6) 4
17. Αταλάντα (2-5) 4
18. Μαρσέιγ (6-4) 3
19. Ατλέτικο Μαδρίτης (7-8) 3
20. Μπριζ (5-7) 3
21. Αθλέτικ Μπιλμπάο (4-7) 3
22. Άιντραχτ Φρανκφούρτης (7-11) 3
23. Νάπολι (4-9) 3
24. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (3-9) 3
25. Γιουβέντους (6-7) 2
26. Μπόντο Γκλιμτ (5-7) 2
27. Μονακό (3-6) 2
28. Σλάβια Πράγας (2-5) 2
29. Πάφος (1-5) 2
30. Λεβερκούζεν (5-10) 2
31. Βιγιαρεάλ (2-5) 1
32. Κοπεγχάγη (4-8) 1
33. Ολυμπιακός (1-8) 1
34. Καϊράτ (1-9) 1
35. Μπενφίκα (2-7) 0
36. Άγιαξ (1-11) 0
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου
19:45: Νάπολι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
19:45: Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ
22:00: Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν ΣενΖιλουάζ
22:00: Γιουβέντους - Σπόρτινγκ
22:00: Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης
22:00: Μπόντο/Γκλιμτ-Μονακό
22:00: Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν
22:00: Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν
22:00: Τότεναμ-Κοπεγχάγη
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου
19:45: Καραμπάγκ-Τσέλσι
19:45: Πάφος-Βιγιαρεάλ
22:00: Άγιαξ-Γαλατασαράι
22:00:Ίντερ -Καϊράτ
22:00: Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ
22:00: Μαρσέιγ-Αταλάντα
22:00: Μπενφίκα-Μπάγερ Λεβερκούζεν
22:00: Μπριζ-Μπαρτσελόνα
22.00: Νιουκάστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ειδήσεις σήμερα:
Δεκαεξάχρονη βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι μετά από κατανάλωση αλκοόλ
Καρφιά Άδωνι για Δένδια: «Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω σε δικιά μου τροπολογία είναι να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα»
Ο Κώστας Κουτάγιαρ φωτογράφισε την Μπελούτσι και τη Σαρλίζ Θερόν και μιλά στον Δανίκα: «Μια γυναίκα γυμνή είναι βιβλίο Φυσικής Ιστορίας, μισόγυμνη είναι σέξι»
Άιντραχτ - Λίβερπουλ 1-5
Η Λίβερπουλ προερχόταν από τέσσερις μαζεμένες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις και στο 26' βρέθηκε πίσω στο σκορ με το εξαιρετικό σουτ του Κρίστενσεν.
Κι όμως έχοντας χάσει τον Φρίμπονγκ στο 18', έχοντας τον ντεφορμέ Σαλάχ στον πάγκο, οι «κόκκινοι» είδαν τον Εκιτικέ (τον οποίο απέκτησαν από την Άιντραχτ το καλοκαίρι) να ισοφαρίζει στο 34' για να πιάσουν δουλειά οι κεντρικοί αμυντικοί. Κόρνερ από τα αριστερά στο 39' κεφαλιά Φαν Ντάικ για το 1-2, κόρνερ από τα δεξιά στο 44' κεφαλιά Κονατέ για το 1-3.
Κι αυτή η ανατροπή μέσα σε 11 λεπτά δεν είχε απάντηση από τους Γερμανούς οι οποίοι παρέδωσαν πνεύμα και οι «κόκκινοι» χτύπησαν άλλες δύο φορές μέσα σε ένα πεντάλεπτο (66'70') φτάνοντας στο θριαμβευτικό 1-5.
Μπάγερν Μονάχου - Μπριζ 4-0
Οι Βαυαροί είναι σε δαιμονισμένη κατάσταση, η Μπριζ το περίμενε αλλά όσο κι αν ήθελε δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει.
Μόλις στο 5' ο 17χρονος Καρλ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, αφού πήρε τη μπάλα και μετά από ένα υπέροχο σλάλομ με άπιαστο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Το όποιο άγχος είχε φύγει νωρίς, με τον Κέιν να διπλασιάζει τα τέρματα τους στο 15' σκοράροντας στην κενή εστία από ασίστ του Λάιμερ, ο οποίος σέρβιρε στο 35' στον Λουίς Ντίαζ για το 3-0.
Κάπου εκεί οι Γερμανοί τράβηξαν το χειρόφρενο, το Β' ημίχρονο δεν είχε τον ίδιο ρυθμό με τον Τζάκσον να διαμορφώνει το τελικό 4-0 και τη Μπάγερν να φτάνει τα 39 γκολ (27 στο πρωτάθλημα και 12 στο CL) σε 10 αγώνες!
Τσέλσι - Άγιαξ 5-1
Σ' ένα δίλεπτο (16'-17') κρίθηκε ο αγώνας στο Στάμφορντ Μπριτζ. Με τον Άγιαξ να στέκεται πολύ καλά μέχρι το 16' οι Ολλανδοί έμειναν με 10 παίκτες σε εκείνο το σημείο (αποβολή Τέιλορ) και στην επόμενη φάση ο Γκιού άνοιξε το σκορ, για να έρθει το 2-0 με τον Καϊσέδο στο 27'.
Η μείωση του σκορ με το πέναλτι του Βέγκχορστ στο 32' δημιούργησε κάποιες ελπίδες, ωστόσο όλα τελείωσαν στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
Στο 44' ο Έντσο Φερνάντεζ και στο 45'+6' ο Εστεβάο ευστόχησαν από την άσπρη βούλα διαμορφώνοντας το 4-1 υπέρ της Τσέλσι.
Οι Ολλανδοί δεν είχαν άλλο κουράγιο για να επιστρέψουν και στο 48' ο Τζόρτζ πέτυχε και 5ο γκολ με το υπόλοιπο του αγώνα να μην παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Σπόρτινγκ - Μαρσέιγ 2-1
Τεράστια ανατροπή και δεύτερη νίκη για την ομάδα των Φώτη Ιωαννίδη (μπήκε αλλαγή στο 64'), Γιώργου Βαγιαννίδη (έμεινε στον πάγκο), σ' ένα ματς που στράβωσε νωρίς, αλλά για καλή της τύχη η ανοησία του Έμερσον στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου άλλαξε το μομέντουμ.
Η πρωτοπόρος της Ligue 1 Μαρσέιγ ξεκίνησε καλά και προηγήθηκε στο 14' με τη γκολάρα του Παϊσάο, ήλεγχε απόλυτα ματς όμως στο 45' ο Έμερσον «βούτηξε» για πέναλτι το οποίο έδωσε αρχικά ο Σλοβένος διαιτητής Ομπρένοβιτς, αλλά με παρέμβαση του VAR το πήρε πίσω και του έδειξε κίτρινη για θέατρο (που ήταν και η 2η).
Η Σπόρτινγκ πήρε τα ηνία του αγώνα, ισοφάρισε λίγο μετά την είσοδο του Ιωαννίδη (69') και στο 84' ο Άλισον Σάντος αφού πήρε την πάσα από τον Ιωαννίδη, σούταρε η μπάλα κόντραρε στον Παβάρ και κατέληξε στο παραθυράκι της εστίας του Ρούγι για το 2-1!
Μονακό - Τότεναμ 0-0
Η Μονακό μέχρι αύριο να έπαιζαν οι δύο ομάδες το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα μπορούσε να βάλει κάποιο γκολ.
Είτε γιατί οι παίκτες θα κατάφερναν να αστοχήσουν ακόμη και μπροστά από την εστία, είτε γιατί ο Βικάριο δεν θα είχε βγάλει την... κάπα του Σούπερμαν κάνοντας τη μία επέμβαση μετά την άλλη, την ίδια ώρα που η δική του ομάδα απείλησε ελάχιστα.
Αταλάντα - Σλάβια Πράγας 0-0
Ανάλογο σκηνικά με το Πριγκηπάτο και στο Μπέργκαμο με την Αταλάντα να είναι ανώτερη από την Σλάβια Πράγας (βασικός ο Ζαφείρης), αλλά να σπαταλά αμέτρητες ευκαιρίες για να πετύχει ένα γκολ.
Τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ημίχρονο οι μπεργκαμάσκι είχαν τον απόλυτο έλεγχο, όμως δεν βρήκαν τρόπο για να νικήσουν τον εξαιρετικό Μάρκοβιτς.
Γαλατάσαραϊ - Μπόντο Γκλίμτ 3-1
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Καραμπάγκ 3-1
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 6-1
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Πάφος (Κύπρος) 0-0
Άρσεναλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 4-0
Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-7
Κοπεγχάγη (Δανία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-4
Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 3-0
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Νάπολι (Ιταλία) 6-2
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Ίντερ (Ιταλία) 0-4
Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-2
Γαλατασαράι (Τουρκία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 3-1
Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 3-1
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 1-5
Αταλάντα (Ιταλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 0-0
Μονακό (Γαλλία)-Τότεναμ (Αγγλία) 0-0
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπριζ (Βέλγιο) 4-0
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 1-0
Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1
Τσέλσι (Αγγλία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 5-1
Η βαθμολογία
1. Παρί Σεν Ζερμέν (13-3) 9
2. Μπάγερν Μονάχου (12-2) 9
3. Ίντερ (9-0) 9
4. Άρσεναλ (8-0) 9
5. Ρεάλ Μαδρίτης (8-1) 9
6. Ντόρτμουντ (12-7) 7
7. Μάντσεστερ Σίτι (6-2) 7
8. Νιούκαστλ (8-2) 6
9. Μπαρτσελόνα (9-4) 6
10. Λίβερπουλ (8-4) 6
11. Τσέλσι (7-4) 6
12. Σπόρτινγκ (7-4) 6
13. Καραμπάγκ (6-5) 6
14. Γαλατάσαραϊ (5-6) 6
15. Τότεναμ (3-2) 5
16. Αϊντχόφεν (8-6) 4
17. Αταλάντα (2-5) 4
18. Μαρσέιγ (6-4) 3
19. Ατλέτικο Μαδρίτης (7-8) 3
20. Μπριζ (5-7) 3
21. Αθλέτικ Μπιλμπάο (4-7) 3
22. Άιντραχτ Φρανκφούρτης (7-11) 3
23. Νάπολι (4-9) 3
24. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (3-9) 3
25. Γιουβέντους (6-7) 2
26. Μπόντο Γκλιμτ (5-7) 2
27. Μονακό (3-6) 2
28. Σλάβια Πράγας (2-5) 2
29. Πάφος (1-5) 2
30. Λεβερκούζεν (5-10) 2
31. Βιγιαρεάλ (2-5) 1
32. Κοπεγχάγη (4-8) 1
33. Ολυμπιακός (1-8) 1
34. Καϊράτ (1-9) 1
35. Μπενφίκα (2-7) 0
36. Άγιαξ (1-11) 0
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου
19:45: Νάπολι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
19:45: Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ
22:00: Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν ΣενΖιλουάζ
22:00: Γιουβέντους - Σπόρτινγκ
22:00: Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης
22:00: Μπόντο/Γκλιμτ-Μονακό
22:00: Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν
22:00: Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν
22:00: Τότεναμ-Κοπεγχάγη
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου
19:45: Καραμπάγκ-Τσέλσι
19:45: Πάφος-Βιγιαρεάλ
22:00: Άγιαξ-Γαλατασαράι
22:00:Ίντερ -Καϊράτ
22:00: Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ
22:00: Μαρσέιγ-Αταλάντα
22:00: Μπενφίκα-Μπάγερ Λεβερκούζεν
22:00: Μπριζ-Μπαρτσελόνα
22.00: Νιουκάστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ειδήσεις σήμερα:
Δεκαεξάχρονη βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι μετά από κατανάλωση αλκοόλ
Καρφιά Άδωνι για Δένδια: «Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω σε δικιά μου τροπολογία είναι να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα»
Ο Κώστας Κουτάγιαρ φωτογράφισε την Μπελούτσι και τη Σαρλίζ Θερόν και μιλά στον Δανίκα: «Μια γυναίκα γυμνή είναι βιβλίο Φυσικής Ιστορίας, μισόγυμνη είναι σέξι»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα