Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν και επέβαλε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Τραμπ υπογράμμισε την πολυπλοκότητα των πυραύλων Tomahawk , εξηγώντας ότι αυτή είναι μία από τις αιτίες που δεν έχει εγκρίνει ακόμη την αποστολή τους στη χώρα. Όπως σημείωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχουν έλεγχο» στο πώς η Ουκρανία χρησιμοποιεί πυραυλικά συστήματα που λαμβάνει από άλλες χώρες, ακόμη κι αν αυτά χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εντός της ρωσικής επικράτειας.«Θα χρειαστεί τουλάχιστον 6 μήνες, συνήθως ένα χρόνο για να μάθει κάποιος πώς να τους χρησιμοποιεί. Είναι πολύ περίπλοκοι. Ο μόνος τρόπος που θα εκτοξευτεί ένας Tomahawk είναι αν τον εκτοξεύσουμε εμείς, και δεν πρόκειται να το κάνουμε. Ξέρουμε πώς να τους χρησιμοποιούμε και δεν πρόκειται να διδάξουμε σε άλλους», εξήγησε ο Τραμπ για τους πυραύλους Tomahawk που ζητάει η Ουκρανία.Σχετικά με την Κολομβία, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη διακοπή όλων των πληρωμών και επιδοτήσεων προς τη χώρα, κατηγορώντας τον Πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο ότι δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της παραγωγής ναρκωτικών, «παρά τα μεγάλης κλίμακας χρηματικά ποσά και επιδοτήσεις από τις ΗΠΑ». Επιπλέον ανέφερε ότι ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε «πολύ σοβαρή δράση» εναντίον της Κολομβίας, λόγω του ρόλου της στη διακίνηση ναρκωτικών σε διεθνές επίπεδο και

χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Κολομβίας «κακό τύπο» — μερικές ημέρες αφού τον αποκάλεσε «βαρόνο των ναρκωτικών».

Κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ χαιρετίζει τις κυρώσεις Τραμπ σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες

Όσον αφορά τις διεθνείς επιχειρήσεις, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγμα αυτή την εβδομάδα εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό, το οποίο θεωρήθηκε ότι συμμετείχε σε διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για την όγδοη γνωστή επίθεση σε ύποπτο πλοίο. Ο Τραμπ ανέφερε πως θεωρεί ότι έχει τη νομική εξουσία να εγκρίνει τέτοιες επιχειρήσεις σε διεθνή ύδατα, ωστόσο ενδέχεται να ζητήσει έγκριση του Κογκρέσου για οποιαδήποτε δράση σε χερσαίες επιχειρήσεις.«Αυτό είναι πρόβλημα εθνικής ασφάλειας... Σκότωσαν 300.000 Αμερικανούς πέρυσι. Χτυπάμε σε διεθνή ύδατα. Όταν δεις βάρκα με 5 κινητήρες πίσω σίγουρα δεν είναι βάρκα ψαρά», τόνισε ο Τραμπ.Τέλος, απαντώντας στην κριτική για την κατεδάφιση τμήματος της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τα σχέδιά του για την κατασκευή μιας νέας αίθουσας εκδηλώσεων 90.000 τετραγωνικά πόδια (8,361 τ.μ), κόστους περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρουσίασε μάλιστα στους δημοσιογράφους εκτυπωμένα σχέδια του έργου, τονίζοντας ότι η διαδικασία ήταν «απολύτως διαφανής».Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες Τετάρτη κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».«Με δεδομένη την άρνηση του προέδρου (σ.σ. της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) επιβάλλει κυρώσεις στις δυο μεγαλύτερες (ρωσικές) πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του.Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαιρέτισε σήμερα την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, ζητώντας παράλληλα να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα για να σταματήσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.«Αυτό που κάνει ο πρόεδρος σήμερα με αυτές τις κυρώσεις είναι να ασκεί μεγαλύτερη πίεση, φυσικά, και στα δύο μέρη, σε αυτήν την περίπτωση στη Ρωσία», δήλωσε ο Ρούτε, ενώ καθόταν δίπλα στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.«Όλα έχουν να κάνουν με την αλλαγή του λογισμού, με το να διασφαλιστεί ότι ο Πούτιν καταλαβαίνει ότι το όραμα του προέδρου αυτό το Σαββατοκύριακο για κατάπαυση του πυρός, να σταματήσει εκεί που είναι... Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο βήμα τώρα», δήλωσε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.Ερωτηθείς εάν η Ουκρανία θα πρέπει να εφοδιαστεί με αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk, ο επικεφαλής της στρατιωτικής συμμαχίας δήλωσε ότι εναπόκειται στα μεμονωμένα έθνη να αποφασίσουν τι θέλουν να προμηθεύσουν στη χώρα. «Το ΝΑΤΟ δεν παίρνει θέση», είπε.Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέτυχε να προμηθευτεί πυραύλους Tomahawk για επιθέσεις στη Ρωσία μετά από συνάντηση με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, με τον Αμερικανό πρόεδρο αργότερα να καλεί και τις δύο πλευρές να σταματήσουν τις μάχες και να αποδεχτούν τις τρέχουσες γραμμές μάχης.