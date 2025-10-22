Μητροκτονία στα Τρίκαλα: «Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος - Σήμερα η απολογία του
Ο μητροκτόνος είπε στους αστυνομικούς ότι ένιωθε πως η μητέρα του τον παραμελούσε, τον ενοχλούσε που άλλαζε ερωτικούς συντρόφους και τη θεωρούσε υπεύθυνη που χώρισε με τον πατέρα του
Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι στην μπεζ μονοκατοικία με τις κατεβασμένες ομόχρωμες τέντες μέχρι τα κάγκελα της περίφραξης σε μια ήσυχη κι απόμερη γειτονιά των Τρικάλων θα εκτυλισσόταν χθες νωρίς το μεσημέρι ένα αποτρόπαιο έγκλημα, μια μητροκτονία, από έναν 18χρονο που έπνιξε χωρίς οίκτο την μητέρα του!
Ουδείς από τους γείτονες αντιλήφθηκε το παραμικρό, ότι δηλαδή ο 18χρονος γιος έπνιξε με μια πετσέτα την ίδια του τη μητέρα μέσα στο σπίτι της αφού ήταν μια μέρα ήσυχη που οι δυο τους δεν είχαν τσακωθεί όπως συχνά - πυκνά συνέβαινε, σύμφωνα με μαρτυρίες.
Η 54χρονη γυναίκα που όπως λέγεται δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα στην γειτονιά της, είχε χωρίσει με τον σύζυγο της και ο 18χρονος έμενε μαζί του και επισκεπτόταν τη μητέρα του μαζί με την αδερφή του κάποια Σαββατοκύριακα όπως λένε περίοικοι.
Οι τσακωμοί της 54χρονης με τον γιο της ήταν συνεχείς και φαίνεται ότι αποτέλεσαν καθοριστικής σημασίας αιτία για την ειδεχθή πράξη του 18χρονου που χωρίς να έχει συμβεί χτες το παραμικρό μεταξύ τους κι ενώ έβλεπαν μαζί τηλεόραση, σηκώθηκε, πήγε στο μπάνιο και πήρε μια πετσέτα, επέστρεψε στο καθιστικό και με απόλυτη ψυχραιμία, τύλιξε την πετσέτα γύρω από το λαιμό της ίδιας του της μητέρας και την έπνιξε.
Στην συνέχεια απόλυτα ήρεμος και ψύχραιμος τηλεφώνησε στην αστυνομία, ομολογώντας την πράξη του και περίμενε τους αστυνομικούς στο σπίτι της δολοφονημένης μητέρας του για να τον συλλάβουν.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στους αστυνομικούς ανέφερε ότι ένιωθε πως η μητέρα του τον παραμελούσε, τον ενοχλούσε που άλλαζε ερωτικούς συντρόφους και την θεωρούσε υπεύθυνη που χώρισε με τον πατέρα του. «Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις. Εκείνη φταίει που διαλύθηκε η οικογένειά μας», φέρεται να ανέφερε, μεταξύ άλλων.
Τα υπόλοιπα, όπως είπε ο ίδιος μετά τη σύλληψή του, θα τα εξηγήσει όταν βρεθεί ενώπιον των δικαστών Αρχών και συγκεκριμένα στον εισαγγελέα και στον ανακριτή όπου θα οδηγηθεί σήμερα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
Μιλώντας στο protothema.gr, στενός συγγενής της οικογένειας ανέφερε ότι ο 18χρονος ζούσε μαζί με τον πατέρα του μετά τον χωρισμό του ζευγαριού ενώ την Παρασκευή είχε επισκεφθεί τελευταία φορά τη μητέρα του.
«Ήσυχο παιδί μας φαινόταν δεν έδειχνε κάτι περίεργο. Ζούσε με τον πατέρα του και δεν είχαν καλές σχέσεις με την μητέρα του, εκτός από τώρα τελευταία που έδειχναν να τα πηγαίνουν καλύτερα. Ερχόταν στο σπίτι και την έβλεπε, ζούσε μόνη της η μητέρα του», είπε.
