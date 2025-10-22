Μητροκτονία στα Τρίκαλα: «Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος - Σήμερα η απολογία του

Ο μητροκτόνος είπε στους αστυνομικούς ότι ένιωθε πως η μητέρα του τον παραμελούσε, τον ενοχλούσε που άλλαζε ερωτικούς συντρόφους και τη θεωρούσε υπεύθυνη που χώρισε με τον πατέρα του