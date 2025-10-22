Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση

Οι πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του σπουδαίου συνθέτη και τραγουδοποιού που δεν έπαψε ποτέ να μας ξεσηκώνει, να μας προκαλεί, να συνοδεύει τις ανατροπές, τους αλλόκοτους περιπάτους στο περιβόλι του δικού μας ουρανού και την ελληνικότητα που την κρατούσε ψηλά