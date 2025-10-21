Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, Γιώργος Ψωμόπουλος
Η ροκ κοινότητα της Αθήνας πενθεί, του οφείλουμε όλοι πολλά, αναφέρεται σε ανάρτηση του ροκ συγκροτήματος για τον θάνατό του
Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, μέσα από μία ανάρτηση στα social media του ελληνικού ροκ συγκροτήματος στο Facebook.
Τα μέλη της μπάντας αποχαιρέτησαν με ένα μακροσκελές κείμενο τον Γιώργο Ψωμόπουλο, ο οποίος εκτός από μάνατζερ των Magic De Spell ήταν και συντελεστής σε ορισμένα κομμάτια τους.
Η δημοσίευση του συγκροτήματος περιλάμβανε εικόνες του εκλιπόντος, ενώ σε ένα σημείο αναφέρεται πως ο Γιώργος Ψωμόπουλος είχε εμπνευστεί την ιδέα για τη μελοποίηση του «Εμένα οι Φίλοι μου» της Κατερίνας Γώγου.
«Έφυγε ο Γιώργος Ψωμόπουλος. Αδερφικός μας φίλος. Μάνατζερ, αλλά και συντελεστής σε κάποια από τα τραγούδια μας.
Γνωριστήκαμε και συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά το 1995. Γίναμε αχώριστοι. Φτιάχτηκε μια μεγάλη παρέα στα Εξάρχεια με επίκεντρο τον ίδιο. Ατελείωτες συζητήσεις, καφέδες, ανταλλαγή ιδεών. Υπήρξε φίλος της Κατερίνας Γώγου και εμπνευστής της ιδέας να τη μελοποιήσουμε. Κάπως έτσι προέκυψε το τραγούδι “Εμένα οι Φίλοι μου” το 1998. Σήμερα, η ροκ κοινότητα της Αθήνας πενθεί. Γιατί του οφείλουμε όλοι πολλά. Εκτός από εμάς, μανάτζαρε και οδήγησε σε δισκογραφικά συμβόλαια, μπάντες που έγιναν σημαντικές. Και βοήθησε αρκετά μικρότερα σχήματα, ανοίγοντας δρόμο στην κυριολεξία για την ελληνική ροκ σκηνή. Σε πρώιμες και δύσκολες εποχές. Πρωτοστάτησε σε διοργανώσεις συναυλιών σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. Και σε εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου. Δεν του άρεσε η δημοσιότητα και έμενε πάντα ένας αφανής ήρωας. Αλλά χωρίς αυτόν, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ σήμερα. Γιώργο θα μας λείψεις πολύ φίλε. Χαιρετισμούς σε όλους τους δικούς μας εκεί πάνω».
