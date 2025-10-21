Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Άγρια συμπλοκή οδηγών φορτηγών στο Νέο Κόσμο - Τρεις τραυματίες, πέντε συλλήψεις
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε οδηγούς φορτηγών σε δρόμο του Νέου Κόσμου οδήγησε τρεις στο νοσοκομείο και πέντε στο αστυνομικό τμήμα.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν ύστερα από τροχαίο μεταξύ δύο φορτηγών το μεσημέρι της Δευτέρας. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ένας από τους εμπλεκόμενους να βγάλει αιχμηρό αντικείμενο και να επιτεθεί στους άλλους, τραυματίζοντας ελαφρά τρία άτομα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη συνολικά πέντε ατόμων, που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, το οποίο εκτυλίχθηκε στην οδό Μπακνανά. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της συμπλοκής.
