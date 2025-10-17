Σάρα Πόλσον για Νταϊάν Κίτον: Ήμουν ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο που την είχα στη ζωή μου
Οι δύο ηθοποιοί συνεργάστηκαν στην ταινία «The Other Sister» και καλλιέργησαν μια δυνατή φιλία
Για την Νταϊάν Κίτον μίλησε η Σάρα Πόλσον κάνοντας λόγο για έναν «συναρπαστικό άνθρωπο». Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 79 της χρόνια στις 11 Οκτωβρίου και η στενή της φίλη και συνάδελφός μοιράστηκε κάποια λόγια για εκείνη, παρά τον πόνο της απώλειας.
Η 50χρονη σταρ βρέθηκε στην πρεμιέρα της σειράς «All's Fair» που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου και μεταξύ άλλων έκανε δηλώσεις για την Κίτον.
«Ήταν πολύ αγαπημένη μου φίλη, οπότε δεν είναι κάτι για το οποίο μπορώ να μιλήσω ακόμη», είπε αρχικά η ηθοποιός στο Access Hollywood. «Δεν μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό. Αλλά το μόνο που μπορώ να πω, και το λέω επειδή είναι σημαντικό για μένα να το επικοινωνήσω, είναι ότι ήταν ακόμη πιο συναρπαστική ως άνθρωπος από ότι ως ηθοποιός», πρόσθεσε.
Η Πόλσον και η Κίτον γνωρίστηκαν, όταν συνεργάστηκαν το 1999 στην ταινία «The Other Sister». Η Κίτον υποδύθηκε τη μητέρα της Πόλσον, κάτι που οδήγησε σε μια φιλία που κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής της.
«Ήμουν ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο που την είχα στη ζωή μου με τον τρόπο που την είχα», πρόσθεσε συγκινημένη.
Δηλώσεις παραχώρησε και στο The Hollywood Reporter λέγοντας πως ήταν «πολύ κοντά της και αυτή είναι μια βαθιά θλιβερή περίοδος για μένα». «Δεν μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό με τρόπο δομημένο πέρα από το να πω ότι για όλα όσα ξέρατε και αγαπήσατε για εκείνη ως ερμηνεύτρια, ήταν ακόμη περισσότερα ως φίλη», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας όσα είπε στο Access Hollywood.
Sarah Paulson Gets Emotional About Diane Keaton's Death: 'I Was Incredibly Close to Her' https://t.co/3lzvvtqtY5— People (@people) October 17, 2025
