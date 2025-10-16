Αλ Πατσίνο για Νταϊάν Κίτον: Σε μαγνήτιζε, ήταν ένα θαύμα
Αλ Πατσίνο για Νταϊάν Κίτον: Σε μαγνήτιζε, ήταν ένα θαύμα
Έζησε χωρίς όρια, και καθετί που άγγιζε κουβαλούσε την αδιαμφισβήτητη ενέργειά της, είπε για την άλλοτε σύντροφό του
Με λόγια θαυμασμού μίλησε ο Αλ Πατσίνο για την Νταϊάν Κίτον που έφυγε πριν από μερικές μέρες από τη ζωή στα 79 της χρόνια. Οι δυο τους υπήρξαν ζευγάρι τόσο στον κινηματογράφο, μέσα από τη συμμετοχή τους στην τριλογία του «Νονού», όσο και στην πραγματική ζωή.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός σε δηλώσεις του στο Deadline, περιέγραψε την Κίτον ως μια γυναίκα χαρισματική, με αστείρευτη ενέργεια που έζησε χωρίς όρια. Όπως είπε, η σταρ του Χόλιγουντ ενέπνευσε γενιές, άνοιξε δρόμους για τους άλλους και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην έβδομη τέχνη μέσα από τις ερμηνείες της.
Μιλώντας για την Νταϊάν Κίτον, ο Αλ Πατσίνο δήλωσε: «Έζησε χωρίς όρια, και καθετί που άγγιζε κουβαλούσε την αδιαμφισβήτητη ενέργειά της. Άνοιξε πόρτες για άλλους, ενέπνευσε γενιές και ενσάρκωσε ένα μοναδικό, ανεπανάληπτο χάρισμα που ακτινοβολούσε μέσα από το έργο και τη ζωή της».
Ο Πατσίνο υπογράμμισε τη δυναμική της παρουσία στη μεγάλη οθόνη, λέγοντας: «Στην οθόνη σε μαγνήτιζε, ήταν κεραυνός, τυφώνας και τρυφερή. Ήταν ένα θαύμα. Η υποκριτική ήταν η τέχνη της, αλλά ήταν μόνο ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους εξέφραζε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά της».
Αναφερόμενος στο στίγμα που άφησε στον κινηματογράφο, σημείωσε: «Οι άνθρωποι θα τη νοσταλγούν, αλλά περισσότερο από αυτό, θα τη θυμούνται. Άφησε ένα αποτύπωμα που δεν μπορεί να σβήσει. Ήταν ασταμάτητη, ανθεκτική και, πάνω απ’ όλα, βαθιά ανθρώπινη. Θα τη θυμάμαι για πάντα. Μπορούσε να πετάξει — και στην καρδιά μου, θα πετά πάντα».
Η σχέση του Αλ Πατσίνο και της Νταϊάν Κίτον ξεκίνησε το 1974 και τερματίστηκε το 1990, όταν εκείνη του έθεσε τελεσίγραφο για γάμο. Ο διάσημος ηθοποιός δεν ανταποκρίθηκε, με αποτέλεσμα να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
Σήμερα ο 85χρονος Πατσίνο εύχεται να την είχε παντρευτεί. Πηγή που μίλησε στην Daily Mail, υποστήριξε ότι ο σταρ του Χόλιγουντ έχει μετανιώσει για την αρνητική απάντηση που είχε δώσει κάποτε στην Κίτον. «Ξέρω ότι θα το μετανιώνει για πάντα που δεν έκανε την κίνησή του όταν είχε την ευκαιρία», ανέφερε φίλος του ηθοποιού. «Για χρόνια μετά τον χωρισμό τους, ο Αλ συνήθιζε να λέει "αν είναι γραφτό, ποτέ δεν είναι αργά για μια δεύτερη ευκαιρία". Δυστυχώς, τώρα είναι», πρόσθεσε. Ο ίδιος φίλος είπε: «Αναπολώντας τα χρόνια, ο Αλ παραδέχεται πως η μεγάλη αγάπη της ζωής του ήταν η Νταϊάν, την οποία αποκαλούσε πάντα "μια καταπληκτική γυναίκα"», ανέφερε.
Παρά το γεγονός ότι ζούσαν σε κοντινά σπίτια στο Μπέβερλι Χιλς, οι δύο πρώην σύντροφοι δεν επικοινώνησαν ποτέ ξανά. «Κάποτε τον ρώτησα γιατί, και μου είπε "δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε. Είπαμε όσα έπρεπε να ειπωθούν τότε"» δήλωσε η ίδια πηγή.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός σε δηλώσεις του στο Deadline, περιέγραψε την Κίτον ως μια γυναίκα χαρισματική, με αστείρευτη ενέργεια που έζησε χωρίς όρια. Όπως είπε, η σταρ του Χόλιγουντ ενέπνευσε γενιές, άνοιξε δρόμους για τους άλλους και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην έβδομη τέχνη μέσα από τις ερμηνείες της.
Μιλώντας για την Νταϊάν Κίτον, ο Αλ Πατσίνο δήλωσε: «Έζησε χωρίς όρια, και καθετί που άγγιζε κουβαλούσε την αδιαμφισβήτητη ενέργειά της. Άνοιξε πόρτες για άλλους, ενέπνευσε γενιές και ενσάρκωσε ένα μοναδικό, ανεπανάληπτο χάρισμα που ακτινοβολούσε μέσα από το έργο και τη ζωή της».
Ο Πατσίνο υπογράμμισε τη δυναμική της παρουσία στη μεγάλη οθόνη, λέγοντας: «Στην οθόνη σε μαγνήτιζε, ήταν κεραυνός, τυφώνας και τρυφερή. Ήταν ένα θαύμα. Η υποκριτική ήταν η τέχνη της, αλλά ήταν μόνο ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους εξέφραζε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά της».
Al Pacino On His 'Godfather’ Co-Star Diane Keaton: ‘My Partner, My Friend, Someone Who Brought Me Happiness And…Influenced The Direction Of My Life’ https://t.co/maIPDwi1UU— Deadline (@DEADLINE) October 16, 2025
Η σχέση του Αλ Πατσίνο και της Νταϊάν Κίτον ξεκίνησε το 1974 και τερματίστηκε το 1990, όταν εκείνη του έθεσε τελεσίγραφο για γάμο. Ο διάσημος ηθοποιός δεν ανταποκρίθηκε, με αποτέλεσμα να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
Σήμερα ο 85χρονος Πατσίνο εύχεται να την είχε παντρευτεί. Πηγή που μίλησε στην Daily Mail, υποστήριξε ότι ο σταρ του Χόλιγουντ έχει μετανιώσει για την αρνητική απάντηση που είχε δώσει κάποτε στην Κίτον. «Ξέρω ότι θα το μετανιώνει για πάντα που δεν έκανε την κίνησή του όταν είχε την ευκαιρία», ανέφερε φίλος του ηθοποιού. «Για χρόνια μετά τον χωρισμό τους, ο Αλ συνήθιζε να λέει "αν είναι γραφτό, ποτέ δεν είναι αργά για μια δεύτερη ευκαιρία". Δυστυχώς, τώρα είναι», πρόσθεσε. Ο ίδιος φίλος είπε: «Αναπολώντας τα χρόνια, ο Αλ παραδέχεται πως η μεγάλη αγάπη της ζωής του ήταν η Νταϊάν, την οποία αποκαλούσε πάντα "μια καταπληκτική γυναίκα"», ανέφερε.
Παρά το γεγονός ότι ζούσαν σε κοντινά σπίτια στο Μπέβερλι Χιλς, οι δύο πρώην σύντροφοι δεν επικοινώνησαν ποτέ ξανά. «Κάποτε τον ρώτησα γιατί, και μου είπε "δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε. Είπαμε όσα έπρεπε να ειπωθούν τότε"» δήλωσε η ίδια πηγή.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική
Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο
Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική
Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο
Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα