Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη
Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη

Η τραγουδίστρια απέφυγε τις δηλώσεις στην κάμερα

Γεωργία Κοτζιά
Δεν θέλησε να δώσει συνέχεια σχετικά με το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη η Δέσποινα Βανδή. Η τραγουδίστρια επέστρεψε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, και οι τηλεοπτικές κάμερες την κατέγραψαν κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μαζί με την κόρη της, Μελίνα.

Κατά την παραμονή της στο αεροδρόμιο, οι δημοσιογράφοι την προσέγγισαν ζητώντας τη γνώμη της για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τη ζωή του Βασίλη Μπισμπίκη, ωστόσο η ίδια επέλεξε να κρατήσει διακριτική στάση. Όπως ανέφερε σε απόσπασμα της εκπομπής «Happy Day»: «Γεια σας παιδιά, κανένα σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ». Στη συνέχεια, αποχώρησε από το σημείου, αποφεύγοντας περαιτέρω δηλώσεις.

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή μετά το γνωστό περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του μεγάλου αγροτικού οχήματος που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και να εγκαταλείψει το σημείο.

Δείτε το βίντεο


