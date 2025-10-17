Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη
Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη
Η τραγουδίστρια απέφυγε τις δηλώσεις στην κάμερα
Δεν θέλησε να δώσει συνέχεια σχετικά με το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη η Δέσποινα Βανδή. Η τραγουδίστρια επέστρεψε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, και οι τηλεοπτικές κάμερες την κατέγραψαν κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μαζί με την κόρη της, Μελίνα.
Κατά την παραμονή της στο αεροδρόμιο, οι δημοσιογράφοι την προσέγγισαν ζητώντας τη γνώμη της για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τη ζωή του Βασίλη Μπισμπίκη, ωστόσο η ίδια επέλεξε να κρατήσει διακριτική στάση. Όπως ανέφερε σε απόσπασμα της εκπομπής «Happy Day»: «Γεια σας παιδιά, κανένα σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ». Στη συνέχεια, αποχώρησε από το σημείου, αποφεύγοντας περαιτέρω δηλώσεις.
Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή μετά το γνωστό περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του μεγάλου αγροτικού οχήματος που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και να εγκαταλείψει το σημείο.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης: Όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί
«Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο 22χρονος συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα
Θρήνος στη ροκ: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Έις Φρέιλι, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss
Κατά την παραμονή της στο αεροδρόμιο, οι δημοσιογράφοι την προσέγγισαν ζητώντας τη γνώμη της για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τη ζωή του Βασίλη Μπισμπίκη, ωστόσο η ίδια επέλεξε να κρατήσει διακριτική στάση. Όπως ανέφερε σε απόσπασμα της εκπομπής «Happy Day»: «Γεια σας παιδιά, κανένα σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ». Στη συνέχεια, αποχώρησε από το σημείου, αποφεύγοντας περαιτέρω δηλώσεις.
Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή μετά το γνωστό περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του μεγάλου αγροτικού οχήματος που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και να εγκαταλείψει το σημείο.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης: Όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί
«Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο 22χρονος συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα
Θρήνος στη ροκ: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Έις Φρέιλι, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα