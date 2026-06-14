Απίστευτη ληστεία στο Μιλάνο: Άρπαξαν κρασιά Romanée-Conti αξίας άνω των 280.000 ευρώ από εστιατόριο, δείτε βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Affinatore restaurant (@affinatorerestaurant)

Κλοπή κρασιών μεγάλης αξίας σημειώθηκε στο εστιατόριοστο Μιλάνο, όπου δύο άτομα αφαίρεσαν σπάνιες φιάλες συνολικής αξίας άνω τωνΤο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και δημοσιοποιήθηκε από το ίδιο το κατάστημα μέσω των κοινωνικών δικτύων.Σύμφωνα με την ανάρτηση του εστιατορίου L’Affinatore, που βρίσκεται στην περιοχή Σενπιόνε και είναι γνωστό για την εκτενή λίστα κρασιών και τις εκλεκτές κοπές κρεάτων, οι δράστες εισέβαλαν στον χώρο, έσπασαν το προστατευτικό γυαλί που κάλυπτε τις φιάλες και αφαίρεσαν όσο το δυνατόν περισσότερα μπουκάλια, τα οποία τοποθέτησαν σε μεγάλη τσάντα.Το εστιατόριο δημοσίευσε στα social media και βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, στο οποίο διακρίνονται δύο άτομα τη στιγμή της διάρρηξης και της αφαίρεσης των κρασιών.Σε ανακοίνωσή του, το εστιατόριο αναφέρει ότι θα υποβάλει μήνυση και εκφράζει την ελπίδα ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν. Παράλληλα, τονίζει ότι: «Θα αντικαταστήσουμε τις φιάλεςπου αφαιρέθηκαν, θα αποκαταστήσουμε τις ζημιές, θα δημοσιοποιήσουμε τους σειριακούς αριθμούς των κλεμμένων φιαλών ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν και να ιχνηλατηθούν, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την εμπορική τους διάθεση, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε κάθε μέρα».Το εστιατόριο υπογραμμίζει επίσης ότι «μια κλοπή μπορεί να αφαιρέσει σπουδαία κρασιά, αλλά δεν μπορεί να αφαιρέσει τη δουλειά, το πάθος και την αφοσίωση που επενδύουμε εδώ και χρόνια».Παρά το περιστατικό, η επιχείρηση ευχαρίστησε τους πελάτες και τους ακολούθους για τα μηνύματα συμπαράστασης και επιβεβαίωσε ότι παραμένει ανοιχτή κανονικά.