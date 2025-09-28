Παρουσιάστηκε στην Τροχαία και συνελήφθη ο Βασίλης Μπισμπίκης - Πήρε σβάρνα αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στην αστυνομία παρουσιάστηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος αναζητούνταν καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη με το όχημά του. Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι εκείνος οδηγούσε και συνελήφθη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο. Η τρελή πορεία του σταμάτησε σε έναν τοίχο, όπου και εγκατέλειψε και το δικό του αυτοκίνητο, ένα Ford Raptor που επίσης έχει επίσης μεγάλες ζημιές. Το αυτοκίνητο του ηθοποιού είναι σε διαδικασία κατάσχεσης.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε παρκαρισμένα οχήματα, στην οδό Καραολή και Δημητρίου, στη Φιλοθέη.Στη φωτογραφία ένα από τα αυτοκίνητα που σάρωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης:Μετά το περιστατικό έγιναν καταγγελίες στην ΕΛ.ΑΣ. με αποτέλεσμα ο κ. Μπισμπίκης να αναζητηθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο ηθοποιός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο ίδιος πάντως, φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι πριν από το τροχαίο ήταν σε ένα κρητικό γλέντι.Να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.Ειδικότερα, στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα. Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ηθοποιός ενημερώθηκε για τις συνέπειες της συμπεριφοράς του και τελικά παρουσιάστηκε στη Τροχαία προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.