Η στιγμή που ο Βασίλης Μπισμπίκης επιστρέφει στο σπίτι του στη Φιλοθέη μετά την Ευελπίδων και η Δέσποινα Βανδή τον περιμένει στο μπαλκόνι



Οι δηλώσεις του δικηγόρου του

Ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μίλτος Ζησίδης, δήλωσε: «Ο δικαστής άκουσε όσα είχαμε να πούμε και έκρινε ότι πρέπει να προσέλθουν μάρτυρες. Όσα σας ανέφερε ο κ. Μπισμπίκης επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη δικάσιμο. Η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω, όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης». Και συμπλήρωσε : «Λίγες ώρες μετά το ατύχημα ο ίδιος ο Βασίλης μίλησε με την ασφαλιστική του και έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιωθέντων».Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι δεν έγινε κλήση στην Άμεση Δράση από τον ηθοποιό. «Είναι κάτι που αναζητήσαμε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100», είπε στον ΣΚΑΙ τη Δευτέρα.Ο υποδιοικητής της Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου εξήγησε ότι το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται για τις πράξεις του Βασίλη Μπισμπίκη είναι «1.200 ευρώ συν αφαίρεση διπλώματος γιατί είναι πλημμεληματική παράβαση και οδηγείται στο αυτόφωρο» με τον Γιώργο Καλλιακμάνη να προσθέτει ότι «αν τον είχαν βρει να έχει κάνει χρήση αλκοόλ μέχρι 0,60ml στο αίμα τότε η ποινή είναι μέχρι 6 μήνες φυλάκιση ενώ για μεγαλύτερη συγκέντρωση αλκοόλ είναι μέχρι 5 χρόνια φυλακή».