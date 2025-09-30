Η στιγμή που ο Βασίλης Μπισμπίκης επιστρέφει στο σπίτι του στη Φιλοθέη μετά την Ευελπίδων και η Δέσποινα Βανδή τον περιμένει στο μπαλκόνι
Η στιγμή που ο Βασίλης Μπισμπίκης επιστρέφει στο σπίτι του στη Φιλοθέη μετά την Ευελπίδων και η Δέσποινα Βανδή τον περιμένει στο μπαλκόνι
Η τραγουδίστρια τον περίμενε στο σπίτι τους στη Φιλοθέη, αφότου αφέθηκε ελεύθερος - Αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης
Στο σπίτι του στη Φιλοθέη επέστρεψε χθες (29/9), ο Βασίλης Μπισμπίκης από την Ευελπίδων όπου οδηγήθηκε μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη. Εκεί, τον περίμενε η Δέσποινα Βανδή, η οποία καθόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού.
Πιο συγκεκριμένα, σε βίντεο που προβλήθηκε στο «Πρωινό» αποτυπώνεται η στιγμή, που ο Βασίλης Μπισμπίκης φτάνει στο σπίτι του και παρκάρει, ενώ η Δέσποινα Βανδή φαίνεται να κάθεται στο μπαλκόνι του σπιτιού.
Σημειώνεται, ότι η τραγουδίστρια απουσίαζε για επαγγελματικούς λόγους στη Θεσσαλονίκη, καθώς την Παρασκευή έκανε πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο της πόλης.
Τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του θηριώδους αγροτικού που οδηγούσε και χτύπησε τρία σταθμευμένα ΙΧ και εξαφανίστηκε από το σημείο.
Το απόγευμα της Κυριακής (28/9) εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς ενώ αναζητούνταν επί ώρες από την αστυνομία.
Το πρωί της Δευτέρας (29/9) ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην Ευελπίδων όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων), σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου.
Μετά τις δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός έξω από την Ευελπίδων, κατευθύνθηκε στο σπίτι, όπου συζεί με την τραγουδίστρια.
«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης το απόγευμα της Δευτέρας αφού αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της δίκης του στις 8 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, εκνευρισμένος είπε στους δημοσιογράφους «με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».
Οι δηλώσεις Μπισμπίκη μετά την αναβολή της δίκης του
Ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μίλτος Ζησίδης, δήλωσε: «Ο δικαστής άκουσε όσα είχαμε να πούμε και έκρινε ότι πρέπει να προσέλθουν μάρτυρες. Όσα σας ανέφερε ο κ. Μπισμπίκης επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη δικάσιμο. Η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω, όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης». Και συμπλήρωσε : «Λίγες ώρες μετά το ατύχημα ο ίδιος ο Βασίλης μίλησε με την ασφαλιστική του και έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιωθέντων».
Οι δηλώσεις του δικηγόρου του
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι δεν έγινε κλήση στην Άμεση Δράση από τον ηθοποιό. «Είναι κάτι που αναζητήσαμε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100», είπε στον ΣΚΑΙ τη Δευτέρα.
Ο υποδιοικητής της Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου εξήγησε ότι το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται για τις πράξεις του Βασίλη Μπισμπίκη είναι «1.200 ευρώ συν αφαίρεση διπλώματος γιατί είναι πλημμεληματική παράβαση και οδηγείται στο αυτόφωρο» με τον Γιώργο Καλλιακμάνη να προσθέτει ότι «αν τον είχαν βρει να έχει κάνει χρήση αλκοόλ μέχρι 0,60ml στο αίμα τότε η ποινή είναι μέχρι 6 μήνες φυλάκιση ενώ για μεγαλύτερη συγκέντρωση αλκοόλ είναι μέχρι 5 χρόνια φυλακή».
