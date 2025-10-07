Δέσποινα Βανδή από τη σκηνή: Θέλω λίγο κουράγιο, έχω ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα

α ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του μεγάλου αγροτικού οχήματος που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και να εγκαταλείψει το σημείο

Το απόγευμα της Κυριακής παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς, μετά από πολύωρη αναζήτηση από τις αρχές.

Το πρωί της Δευτέρας εμφανίστηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για μη συμμόρφωση οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 του ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με τη δίκη να αναβάλλεται για τις 8 Οκτωβρίου.

«Όλα οδηγούν σε εσένα» είπε απευθυνόμενη στους θαμώνες του μαγαζιού:

Η στιγμή που ο Μπισμπίκης επέστρεψε στο σπίτι του στη Φιλοθέη μετά την Ευελπίδων και η Βανδή τον περίμενε στο μπαλκόνι

