Δέσποινα Βανδή από τη σκηνή: Θέλω λίγο κουράγιο, έχω ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα
Δέσποινα Βανδή από τη σκηνή: Θέλω λίγο κουράγιο, έχω ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα
Το σχόλιο που έκανε η τραγουδίστρια στην έναρξη του προγράμματός της στο νυχτερινό μαγαζί, όπου εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη
Τις εμφανίσεις της στη Θεσσαλονίκη συνεχίζει η Δέσποινα Βανδή, ζητώντας την περασμένη Παρασκευή από το κοινό της να τη στηρίξει ψυχολογικά, καθώς –όπως είπε– έχει «ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα».
Η ατάκα της τραγουδίστριας ήρθε λίγες ημέρες μετά το περιστατικό που συνέβη με τον Βασίλη Μπισμπίκη, συγκεκριμένα έπειτα από το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του μεγάλου αγροτικού οχήματος που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και να εγκαταλείψει το σημείο.
Το απόγευμα της Κυριακής παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς, μετά από πολύωρη αναζήτηση από τις αρχές. Το πρωί της Δευτέρας εμφανίστηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για μη συμμόρφωση οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 του ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων). Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με τη δίκη να αναβάλλεται για τις 8 Οκτωβρίου.
Η σύντροφος του τραγουδιστή έχει επιλέξει να μην προχωρήσει σε δηλώσεις σχετικά με το συμβάν. Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου εμφανίστηκε στο νυχτερινό μαγαζί, όπου τραγουδάει στη Θεσσαλονίκη και στην αρχή του προγράμματός της, πριν ερμηνεύσει το κομμάτι «Όλα οδηγούν σε εσένα» είπε απευθυνόμενη στους θαμώνες του μαγαζιού: «Είστε αποφασισμένοι να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ Παρασκευής; Είστε αποφασισμένοι να τα βγάλουμε όλα από μέσα μας; Έλα, γιατί θέλω και λίγο κουράγιο, έχω ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα, πάμε να τα περάσουμε παρέα». Το βίντεο με τις δηλώσεις της προβλήθηκε τη Δευτέρα, στην εκπομπή «Το 'Χουμε».
Δείτε το βίντεο
Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρωινό», καταγράφεται η στιγμή που ο ηθοποιός φτάνει στο σπίτι του και παρκάρει, ενώ η τραγουδίστρια φαίνεται να κάθεται στο μπαλκόνι. Η σύντροφος του Βασίλη Μπισμπίκη απουσίαζε την ημέρα του περιστατικού λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στη Θεσσαλονίκη, καθώς την προηγούμενη Παρασκευή έκανε πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο της πόλης.
Δείτε το βίντεο
Η ατάκα της τραγουδίστριας ήρθε λίγες ημέρες μετά το περιστατικό που συνέβη με τον Βασίλη Μπισμπίκη, συγκεκριμένα έπειτα από το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του μεγάλου αγροτικού οχήματος που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και να εγκαταλείψει το σημείο.
Το απόγευμα της Κυριακής παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς, μετά από πολύωρη αναζήτηση από τις αρχές. Το πρωί της Δευτέρας εμφανίστηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για μη συμμόρφωση οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 του ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων). Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με τη δίκη να αναβάλλεται για τις 8 Οκτωβρίου.
Η σύντροφος του τραγουδιστή έχει επιλέξει να μην προχωρήσει σε δηλώσεις σχετικά με το συμβάν. Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου εμφανίστηκε στο νυχτερινό μαγαζί, όπου τραγουδάει στη Θεσσαλονίκη και στην αρχή του προγράμματός της, πριν ερμηνεύσει το κομμάτι «Όλα οδηγούν σε εσένα» είπε απευθυνόμενη στους θαμώνες του μαγαζιού: «Είστε αποφασισμένοι να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ Παρασκευής; Είστε αποφασισμένοι να τα βγάλουμε όλα από μέσα μας; Έλα, γιατί θέλω και λίγο κουράγιο, έχω ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα, πάμε να τα περάσουμε παρέα». Το βίντεο με τις δηλώσεις της προβλήθηκε τη Δευτέρα, στην εκπομπή «Το 'Χουμε».
Δείτε το βίντεο
Η στιγμή που ο Μπισμπίκης επέστρεψε στο σπίτι του στη Φιλοθέη μετά την Ευελπίδων και η Βανδή τον περίμενε στο μπαλκόνιΣτο σπίτι του στη Φιλοθέη επέστρεψε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ο Βασίλης Μπισμπίκης, μετά την παρουσία του στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου οδηγήθηκε για το τροχαίο που προκάλεσε. Εκεί τον περίμενε η Δέσποινα Βανδή, η οποία βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού.
Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρωινό», καταγράφεται η στιγμή που ο ηθοποιός φτάνει στο σπίτι του και παρκάρει, ενώ η τραγουδίστρια φαίνεται να κάθεται στο μπαλκόνι. Η σύντροφος του Βασίλη Μπισμπίκη απουσίαζε την ημέρα του περιστατικού λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στη Θεσσαλονίκη, καθώς την προηγούμενη Παρασκευή έκανε πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο της πόλης.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Εκλογικό ψηφοδέλτιο το σχέδιο Τσίπρα: Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και στο βάθος το νέο κόμμα
Η Γαλλία στο χείλος της θεσμικής κόπωσης - Τι απομένει στον Μακρόν μετά και την παραίτηση Λεκορνί;
Ασύλληπτος ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - «Χτενίζουν» κάμερες ασφαλείας, άγνωστα ακόμη τα κίνητρα
Εκλογικό ψηφοδέλτιο το σχέδιο Τσίπρα: Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και στο βάθος το νέο κόμμα
Η Γαλλία στο χείλος της θεσμικής κόπωσης - Τι απομένει στον Μακρόν μετά και την παραίτηση Λεκορνί;
Ασύλληπτος ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - «Χτενίζουν» κάμερες ασφαλείας, άγνωστα ακόμη τα κίνητρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα