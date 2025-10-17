Τέιλορ Σουίφτ - Μπλέικ Λάιβλι: Τέλος στη φιλία τους - «Δεν έχουν καμία επαφή» λέει άτομο από το περιβάλλον τους
Τέιλορ Σουίφτ - Μπλέικ Λάιβλι: Τέλος στη φιλία τους - «Δεν έχουν καμία επαφή» λέει άτομο από το περιβάλλον τους
Η ένταση ανάμεσα στις δύο φίλες ξεκίνησε μετά την αγωγή που κατέθεσε η ηθοποιός εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι τον Δεκέμβριο του 2024
Οι σχέσεις ανάμεσα στην Μπλέικ Λάιβλι και την Τέιλορ Σουίφτ φαίνεται πως παραμένουν τεταμένες, παρά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που ήθελαν τις δύο πρώην φίλες να έχουν μια «χαμηλών τόνων» επανένωση. Σύμφωνα με πληροφορίες του PageSix, η πραγματικότητα είναι διαφορετική, καθώς άτομα κοντά στις δύο γυναίκες επισημαίνουν ότι οι δύο τους δεν έχουν καμία επικοινωνία από τον προηγούμενο χειμώνα, όταν άρχισε να ξετυλίγεται η νομική διαμάχη της Μπλέικ Λάιβλι με τον σκηνοθέτη της ταινίας «It Ends With Us», Τζάστιν Μπαλντόνι.
Το ίδιο άτομο διευκρίνισε ότι οι πρώην φίλες δεν έχουν μιλήσει ή συναντηθεί. Η τραγουδίστρια και η ηθοποιός, που παλαιότερα φωτογραφίζονταν συχνά μαζί, δεν έχουν κάνει άλλη κοινή δημόσια εμφάνιση από τότε. Η ένταση ανάμεσα στις δύο φίλες ξεκίνησε μετά την αγωγή που κατέθεσε η Μπλέικ Λάιβλι εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι τον Δεκέμβριο του 2024, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση, παραβίαση συμβολαίου και αντίποινα, μεταξύ άλλων. Ο σκηνοθέτης απάντησε τον Ιανουάριο του 2025 με αγωγή αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, κατηγορώντας την ηθοποιό για εκβιασμό και δυσφήμηση.
Στην αγωγή του, ισχυρίστηκε ότι η Μπλέικ Λάιβλι χρησιμοποίησε τη φιλία της με την Τέιλορ Σουίφτ ως «όπλο» και αποκαλύφθηκαν μηνύματα όπου η ηθοποιός αναφερόταν στον σύζυγό της, Ράιαν Ρέινολντς και στην Τέιλορ Σουίφτ ως τους «δράκους» της. Όπως αναφέρει η αγωγή: «Το μήνυμα δεν θα μπορούσε να ήταν πιο σαφές. Ο Μπαλντόνι δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο τη Λάιβλι. Αντιμετώπιζε επίσης τους "δράκους" της, δύο από τους πιο επιδραστικούς και πλούσιους διάσημους στον κόσμο, οι οποίοι δεν δίστασαν να του κάνουν τη ζωή πολύ δύσκολη».
Πηγές ανέφεραν στο Page Six τον Φεβρουάριο ότι το περιστατικό έκανε την τραγουδίστρια να αισθανθεί «χρησιμοποιημένη». Όπως δήλωσε η ίδια πηγή: «Η Τέιλορ εύχεται πραγματικά η Μπλέικ να μην την είχε εμπλέξει σε όλη αυτή την κατάσταση. Είναι φίλες εδώ και χρόνια και η Τέιλορ εκτιμά τις αληθινές φιλίες, αλλά πλέον δεν μπορεί να μην αισθάνεται ότι χρησιμοποιήθηκε».
Μια άλλη πηγή τον Αύγουστο τόνισε ότι η Τέιλορ Σουίφτ θα είναι «για πάντα θυμωμένη με το γεγονός ότι η Μπλέικ Λάιβλι τη χρησιμοποιούσε ξεκάθαρα για κύρος και μοχλό πίεσης στις υποθέσεις της με τον Τζάστιν. Την ενοχλεί αφάνταστα ότι η Μπλέικ θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον να το γράψει σε εκείνο το μήνυμα».
Έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six τον Σεπτέμβριο ανέφεραν ότι η Τέιλορ Σουίφτ «είχε συμφωνήσει» να καταθέσει στην υπόθεση, αλλά οι δικηγόροι της διέψευσαν οποιαδήποτε συμφωνία, σε επιστολή προς τον δικαστή Lewis J. Liman: «Η πελάτισσά μας δεν συμφώνησε σε κατάθεση. Αλλά αν αναγκαστεί, μετά από ενημέρωση μόλις τρεις ημέρες πριν, έχουμε ενημερώσει ότι το πρόγραμμά της μπορεί να εξυπηρετήσει την εβδομάδα της 20ής Οκτωβρίου».
Η αγωγή των 400 εκατομμυρίων δολαρίων του Τζάστιν Μπαλντόνι απορρίφθηκε από δικαστή τον Ιούνιο, ενώ η αγωγή της Μπλέικ Λάιβλι παραμένει ενεργή.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης: Όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί
«Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο 22χρονος συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα
Θρήνος στη ροκ: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Έις Φρέιλι, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss
Το ίδιο άτομο διευκρίνισε ότι οι πρώην φίλες δεν έχουν μιλήσει ή συναντηθεί. Η τραγουδίστρια και η ηθοποιός, που παλαιότερα φωτογραφίζονταν συχνά μαζί, δεν έχουν κάνει άλλη κοινή δημόσια εμφάνιση από τότε. Η ένταση ανάμεσα στις δύο φίλες ξεκίνησε μετά την αγωγή που κατέθεσε η Μπλέικ Λάιβλι εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι τον Δεκέμβριο του 2024, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση, παραβίαση συμβολαίου και αντίποινα, μεταξύ άλλων. Ο σκηνοθέτης απάντησε τον Ιανουάριο του 2025 με αγωγή αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, κατηγορώντας την ηθοποιό για εκβιασμό και δυσφήμηση.
The state of Taylor Swift's friendship with Blake Lively revealed after singer released song about 'cancelled' pals https://t.co/CrpBlDlO8C— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 17, 2025
Πηγές ανέφεραν στο Page Six τον Φεβρουάριο ότι το περιστατικό έκανε την τραγουδίστρια να αισθανθεί «χρησιμοποιημένη». Όπως δήλωσε η ίδια πηγή: «Η Τέιλορ εύχεται πραγματικά η Μπλέικ να μην την είχε εμπλέξει σε όλη αυτή την κατάσταση. Είναι φίλες εδώ και χρόνια και η Τέιλορ εκτιμά τις αληθινές φιλίες, αλλά πλέον δεν μπορεί να μην αισθάνεται ότι χρησιμοποιήθηκε».
Μια άλλη πηγή τον Αύγουστο τόνισε ότι η Τέιλορ Σουίφτ θα είναι «για πάντα θυμωμένη με το γεγονός ότι η Μπλέικ Λάιβλι τη χρησιμοποιούσε ξεκάθαρα για κύρος και μοχλό πίεσης στις υποθέσεις της με τον Τζάστιν. Την ενοχλεί αφάνταστα ότι η Μπλέικ θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον να το γράψει σε εκείνο το μήνυμα».
Έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six τον Σεπτέμβριο ανέφεραν ότι η Τέιλορ Σουίφτ «είχε συμφωνήσει» να καταθέσει στην υπόθεση, αλλά οι δικηγόροι της διέψευσαν οποιαδήποτε συμφωνία, σε επιστολή προς τον δικαστή Lewis J. Liman: «Η πελάτισσά μας δεν συμφώνησε σε κατάθεση. Αλλά αν αναγκαστεί, μετά από ενημέρωση μόλις τρεις ημέρες πριν, έχουμε ενημερώσει ότι το πρόγραμμά της μπορεί να εξυπηρετήσει την εβδομάδα της 20ής Οκτωβρίου».
Η αγωγή των 400 εκατομμυρίων δολαρίων του Τζάστιν Μπαλντόνι απορρίφθηκε από δικαστή τον Ιούνιο, ενώ η αγωγή της Μπλέικ Λάιβλι παραμένει ενεργή.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης: Όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί
«Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο 22χρονος συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα
Θρήνος στη ροκ: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Έις Φρέιλι, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα