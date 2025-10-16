Τζένιφερ Λόπεζ: Όταν μου είπαν τα παιδιά μου ότι δεν είμαι «κανονική» μαμά, κατάλαβα πόσο πολύ με χρειάζονταν

στην εκπομπή «SiriusXM»

Λόπεζ

Μαξ και Έμε

Η ίδια αποκάλυψε ότι το 2020, τα παιδιά της, της είπαν: «

». Όπως πρόσθεσε, «

Δεν ήταν σκοπός να τους προσφέρω μόνο μια καλή ζωή».



Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μαρκ Άντονι

Το 2004 η Τζένιφερ Λόπεζ έζησε έναν μεγάλο έρωτα με τον Μαρκ Άντονι. Οι δυο τραγουδιστές παρέμειναν παντρεμένοι για 10 χρόνια και κατά τη διάρκεια του γάμου τους, απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, το 2008. Χώρισαν το 2014, αλλά μέχρι σήμερα, λέγεται ότι έχουν καλές σχέσεις ως γονείς.

Κλείσιμο