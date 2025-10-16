Τζένιφερ Λόπεζ: Όταν μου είπαν τα παιδιά μου ότι δεν είμαι «κανονική» μαμά, κατάλαβα πόσο πολύ με χρειάζονταν
Η τραγουδίστρια μίλησε για την ειλικρινή συζήτηση που έκανε με τα δίδυμα παιδιά της
Μια ειλικρινής συζήτηση με τα δίδυμα παιδιά της, ήταν η αφορμή όπως δήλωσε η Τζένιφερ Λόπεζ για να συνειδητοποιήσει πως, εκτός από την καριέρα και τις υποχρεώσεις της, έπρεπε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην ανατροφή τους.
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «SiriusXM», η Λόπεζ μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας τα παιδιά της, Μαξ και Έμε μετά το διαζύγιο με τον πατέρα τους, Μαρκ Άντονι το 2014.
Η ίδια αποκάλυψε ότι το 2020, τα παιδιά της, της είπαν: «Δεν είσαι μια κανονική μαμά. Δεν είσαι εδώ κάθε μέρα. Δεν μας πηγαίνεις και δεν μας παίρνεις από το σχολείο, όπως οι άλλοι γονείς». Όπως πρόσθεσε, «τότε κατάλαβα πόσο πολύ με χρειάζονταν. Δεν ήταν σκοπός να τους προσφέρω μόνο μια καλή ζωή».
Η Λόπεζ χαρακτήρισε εκείνη τη συζήτηση «καμπανάκι αφύπνισης», καθώς της έγινε σαφές πόσο σημαντικό είναι να περνά χρόνο με τα παιδιά της — μια αλλαγή που, όπως είπε, έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας εξαιρετικής σχέσης μεταξύ τους.
«Απλώς σκέφτηκα: “Εντάξει, τώρα θα μάθετε — αν δεν το ξέρατε ήδη — πόσο πολύ σας αγαπώ και ότι είστε το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου. Ό,τι κάνω, το κάνω για εσάς, και τώρα θα το καταλάβετε πραγματικά”», τόνισε η Τζένιφερ Λόπεζ.
Η τραγουδίστρια σημείωσε ότι τα παιδιά της αποτελούν πάντα προτεραιότητά της. Μετά τον χωρισμό της από τον πατέρα τους, αλλά και αργότερα από τον Μπεν Άφλεκ, προσπαθεί να είναι όσο περισσότερο γίνεται παρούσα στη ζωή τους, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να αφήνει επαγγελματικά της σχέδια σε αναμονή.
Το 2004 η Τζένιφερ Λόπεζ έζησε έναν μεγάλο έρωτα με τον Μαρκ Άντονι. Οι δυο τραγουδιστές παρέμειναν παντρεμένοι για 10 χρόνια και κατά τη διάρκεια του γάμου τους, απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, το 2008. Χώρισαν το 2014, αλλά μέχρι σήμερα, λέγεται ότι έχουν καλές σχέσεις ως γονείς.
Jennifer Lopez Says Hearing Her Twins Tell Her She's 'Not a Regular Mom' Made Her Change Her Parenting Approach https://t.co/1c9Ji04Znt— People (@people) October 16, 2025
