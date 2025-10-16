Ιωάννα Μαλέσκου: «Επόμενη ερώτηση» - Αντέδρασε για τις φήμες σχετικά με την προσωπική της ζωή
Ιωάννα Μαλέσκου: «Επόμενη ερώτηση» - Αντέδρασε για τις φήμες σχετικά με την προσωπική της ζωή

Η παρουσιάστρια λέγεται ότι περνάει κρίση στον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Δανιά

Ιωάννα Μαλέσκου: «Επόμενη ερώτηση» - Αντέδρασε για τις φήμες σχετικά με την προσωπική της ζωή
Γεωργία Κοτζιά
Τελευταία όλο και περισσότερα δημοσιεύματα θέλουν την Ιωάννα Μαλέσκου να χωρίζει με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση. Οι τηλεοπτικές κάμερες εντόπισαν την παρουσιάστρια σε βραδινή της εμφάνιση, με τους δημοσιογράφους να την προσεγγίζουν για δηλώσεις σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική της ζωή.

Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Happy Day, η παρουσιάστρια, διατηρώντας ψύχραιμη στάση, έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμεί να αναφερθεί σε προσωπικά ζητήματα. «Συνεχίζουν το τελευταίο διάστημα και βγάζουν δημοσιεύματα για την προσωπική σου ζωή και για την κρίση στον γάμο. Όλα αυτά, εσύ, πώς τα βλέπεις; Πώς τα σχολιάζεις; Σε ενοχλούν;» τη ρώτησε ο ρεπόρτερ της εκπομπής.

Η Ιωάννα Μαλέσκου απέφυγε την ερώτηση λέγοντας ξεκάθαρα: «Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Επόμενη ερώτηση». Η συζήτηση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς άλλος δημοσιογράφος επέμεινε στο ίδιο θέμα.

«Αν κάθε φορά που σε ρωτάγαμε για την κρίση στον γάμο σου κέρδιζες ένα ευρώ, πόσα θα είχες τώρα;», της είπε. Η Ιωάννα Μαλέσκου, διατηρώντας το χαμόγελό της, απάντησε: «Θα ήμουν δισεκατομμυριούχος».

