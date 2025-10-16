Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα - Ξεκινά από σήμερα το διπλό «χτύπημα» της κακοκαιρίας

Ο καιρός την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Ο καιρός το Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 19 βαθμούς, στην Ήπειρο από 13 έως 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 22 (στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι 24-25).Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο από βορειοανατολικές διευθύνσεις και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές, με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ.Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς.Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο με πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στα ηπειρωτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο.Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα ενισχυθούν.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.