Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα - Ξεκινά από σήμερα το διπλό «χτύπημα» της κακοκαιρίας
Δύο βαρομετρικά χαμηλά θα επηρεάσουν τη χώρα έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας – Προειδοποιήσεις μετεωρολόγων για έντονα φαινόμενα, θυελλώδεις ανέμους και βροχές
Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του το επόμενο πενθήμερο, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους οι οποίοι προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα κυρίως στη δυτική Ελλάδα.
Για βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, κάνει λόγο στην πρόγνωσή του ο Θοδωρής Κολυδάς. Ο μετεωρολόγος του Star εξηγεί σε ανάρτησή του πως «το πρώτο χαμηλό (χάρτης 1) κινείται αργά ανατολικά βορειοανατολικά και προβλέπεται να επηρεάσει κυρίως τα ΒΔ την Παρασκευή (χάρτης 2) με έντονα φαινόμενα και με τοπικά θυελλώδεις νοτιάδες 7-8 μποφόρ το Ιόνιο και το δεύτερο χαμηλό (χάρτης 3) έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης και αρχίζει να οργανώνεται από την Κυριακή. Αυτού του τύπου τα συστήματα χρήζουν παρακολούθησης, καθώς η εκτίμηση της κίνησής τους παρουσιάζει μεγάλη αβεβαιότητα, ενώ παράλληλα προκαλούν και μεγάλα ύψη βροχής».
Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει «αξιόλογη η συγκομιδή νερού για την δυτική Ελλάδα το επόμενο πενθήμερο...». Όπως περιγράφει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha «δύο διαταραχές από τα δυτικά θα μας επηρεάσουν το επόμενο πενθήμερο με αρκετές βροχές σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο βαθμό στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας.
- Η πρώτη διαταραχή θα μας απασχολήσει, Παρασκευή ξημερώματα-Σάββατο μεσημέρι και η δεύτερη, Κυριακή μεσημέρι με Δευτέρα βράδυ.
- Για τις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές δεν φαίνεται προς το παρών να είναι αξιόλογες.
- Οι άνεμοι, με εξαίρεση την Παρασκευή στο Ιόνιο που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ (νότιοι), δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.
- Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά».
«Έρχονται και βροχές και Άγιο-δημητριάκο καλοκαιράκι», γράφει σε ανάρτησή του ο Νίκος Καντερές.
«Ύστερα από τις αξιόλογες βροχές που σημειώθηκαν τις πρώτες ημέρες του μήνα από δυο ατμοσφαιρικές μεταβολές ακολούθησε ένα διάστημα μιας εβδομάδας τουλάχιστον ανομβρίας με εξαίρεση λίγες βροχές στη δυτική Πελοπόννησο. Από αύριο Πέμπτη (16/10) και κυρίως την Παρασκευή έρχεται άλλη ατμοσφαιρική διαταραχή από τη κεντρική Μεσόγειο που θα δώσει βροχές σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, με εξαίρεση τη νοτιοανατολική, και κυρίως τη δυτική Ελλάδα όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες πιθανόν ισχυρές.
Το Σάββατο τα φαινόμενα σχεδόν θα σταματήσουν, καθώς θα απομακρυνθεί η διαταραχή.
Τη Κυριακή δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό από το Λιβυκό Πέλαγος τώρα θα συνοδευτεί με νέες βροχές ,αλλά και τοπικές καταιγίδες, που θα κρατήσουν περισσότερο αφού θα συνεχιστούν Δευτέρα και Τρίτη και αφορούν ολόκληρη τη χώρα, ενώ τη Τετάρτη (22/10) βαθμιαία θα σταματήσουν.
Οι βροχές θα είναι ποτιστικές για τα χωράφια και τα δάση και αποδοτικές για τον υδροφόρο ορίζοντα και όχι μόνο.
Η θερμοκρασία αυτές τις ημέρες θα κυμαίνεται στα επίπεδα των τελευταίων ημερών με λίγη ψύχρα τις νυκτερινές ώρες και κανονικές μέγιστες θερμοκρασίες.
Από τη Πέμπτη (23/10) έως και την Εθνική Εορτή τουλάχιστον θα κυριαρχήσουν οι λιακάδες και θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή άνοδο φέρνοντας το Αγιο-δημητριάτικο καλοκαιράκι. Φεύγοντας ο Οκτώβριος θα φέρει και άλλες βροχές και δεν θα είναι άνομβρος όπως ο περυσινός».
✔️Δύο είναι τα βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα (στην 4η εικόνα ο αθροιστικός υετός) .
Ο καιρός σήμεραΠροβλέπονται νεφώσεις στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη με τοπικές βροχές και πιθανώς στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν από το πρωί στη Θράκη και μετά το απόγευμα στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 19 βαθμούς, στην Ήπειρο από 13 έως 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 22 (στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι 24-25).
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο από βορειοανατολικές διευθύνσεις και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές, με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα ενισχυθούν.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.
Ο καιρός την Παρασκευή 17 ΟκτωβρίουΣτο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο με πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός το Σάββατο 18 ΟκτωβρίουΣτο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.
Ο καιρός την Κυριακή 19 ΟκτωβρίουΛίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα ενισχυθούν.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.
