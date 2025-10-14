Ιωάννα Μαλέσκου: Η αντίδρασή της σε ερώτηση για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού με τον Κωνσταντίνο Δανιά
Η παρουσιάστρια παντρεύτηκε με τον σύζυγό της τον Μάρτιο του 2023 με πολιτικό γάμο και λίγο καιρό αργότερα υποδέχτηκαν την κόρη τους
Για τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να χωρίζει με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, ρωτήθηκε η Ιωάννα Μαλέσκου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάρτιο του 2023 με πολιτικό γάμο, επιλέγοντας να πραγματοποιήσει την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Λίγο καιρό αργότερα, η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο την κόρη τους.
Η Ιωάννα Μαλέσκου έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, και κλήθηκε να σχολιάσει όσα γράφονται για την προσωπική της ζωή. Αν και δεν θέλησε να διευκρινίσει αν οι φήμες περί χωρισμού ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα η όχι, τόνισε ότι δεν ενοχλείται με τα δημοσιεύματα.
«Δε θα προλάβω να πάρω το παιδί μου. Δεν με ενοχλεί τίποτα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ», αρκέστηκε να πει.
Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια είχε πει στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star»: «Το τι συζητώ στο σπίτι μου και τι κάνω, είναι κάτι που αφορά εμένα και την οικογένειά μου, αλλά αυτό όλο το εκβιαστικό που ανέφερα είναι η πίεση που ασκείται όχι μόνο σε εμένα. Δεν έχω να απαντήσω κάτι, αλλά αν κάποτε τεθεί κάτι σαν θέμα που θα νιώσω την ανάγκη να το επικοινωνήσω θα το κάνω. Είμαστε μια χαρά. Θα συζητάμε τώρα για το πως είμαι στο σπίτι μου και τι κάνω όταν κλείνει η πόρτα;» προσθέτοντας πως «Δεν έχω κάτι να πω, αλλά και να είχα κάποιο θέμα είναι ωραίο κι ευγενικό να σταυρώνεις τον άλλον; Είναι ντροπή».
Πριν από μερικές εβδομάδες η Ιωάννα Μαλέσκου είχε εξηγήσει ότι δεν της αρέσει να απασχολεί με τα προσωπικά της και είχε διευκρινίσει πως αν νιώσει κάποτε την ανάγκη να μοιραστεί κάτι με τον κόσμο, θα το κάνει τη στιγμή που θα επιλέξει εκείνη. Στις ίδιες δηλώσεις είχε υποστηρίξει επίσης πως «είναι ντροπή» να ερωτάται ένα δημόσιο πρόσωπο για την προσωπική του ζωή.
Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια είχε πει στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star»: «Το τι συζητώ στο σπίτι μου και τι κάνω, είναι κάτι που αφορά εμένα και την οικογένειά μου, αλλά αυτό όλο το εκβιαστικό που ανέφερα είναι η πίεση που ασκείται όχι μόνο σε εμένα. Δεν έχω να απαντήσω κάτι, αλλά αν κάποτε τεθεί κάτι σαν θέμα που θα νιώσω την ανάγκη να το επικοινωνήσω θα το κάνω. Είμαστε μια χαρά. Θα συζητάμε τώρα για το πως είμαι στο σπίτι μου και τι κάνω όταν κλείνει η πόρτα;» προσθέτοντας πως «Δεν έχω κάτι να πω, αλλά και να είχα κάποιο θέμα είναι ωραίο κι ευγενικό να σταυρώνεις τον άλλον; Είναι ντροπή».
