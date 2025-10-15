Ο Ευθύμης Ζησάκης επιστρέφει στον νέο κύκλο της σειράς «Το Σόι σου» - Η ανάρτησή του
Ο Ευθύμης Ζησάκης επιστρέφει στον νέο κύκλο της σειράς «Το Σόι σου» - Η ανάρτησή του

Ο ηθοποιός είχε αποχωρήσει από το σίριαλ το 2018

Γεωργία Κοτζιά
Στον νέο κύκλο της σειράς «Το Σόι σου» επιστρέφει ο Ευθύμης Ζησάκης. Ο ηθοποιός, που είχε υποδυθεί τον έναν από τους τρεις γιους του Μενέλαου και της Αλεξάνδρας Τριανταφύλλου, είχε αποχωρήσει από το σίριαλ το 2018.

Τη συμμετοχή του στα νέα επεισόδια που έρχονται έξι χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου κύκλου έκανε γνωστή με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μια φωτογραφία με το σενάριο και ένα βίντεο από το σπίτι της οικογένειας Τριανταφύλλου. «Μπαμπάκο σου έρχομαι!», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Δείτε την ανάρτησή του


