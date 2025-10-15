Γιώργος Πιπερίδης: Ο άνθρωπος που... γλύκανε γενιές Αθηναίων με το μαχλέπι του, η μυστική συνταγή για τα τσουρέκια του Lido και οι ουρές απ' όλη την Αθήνα

Οι ουρές των πελατών πλέον είναι καθημερινές, πολλοί έρχονται ακόμη και από την Ανάβυσσο για να πάρουν τσουρέκια για το σπίτι και για φίλους τους, ενώΑκόμα και ο σπουδαίος βετεράνος μπασκετμπολίστας Φάνης Χριστοδούλου, μεταξύ άλλων, στηνόταν στην ουρά το Πάσχα, περιμένοντας υπομονετικά για να πάρει τσουρέκι -σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής.Τα χρόνια περνάνε, το Παγκράτι αλλάζει, όπως όλες οι γειτονιές της Αθήνας, αλλά ο Γιώργος ΠιπερίδηςΟ γιος του, Πέτρος, είναι η τρίτη γενιά, που θα συνεχίσει τον μύθο που έχτισε ο παππούς του, όταν αποφάσισε να φύγει από την Πόλη., εξαιτίας του πογκρόμ των Τούρκων.Δεν πήρε πολλά πράγματα μαζί του τότε,, η οποία παραμένει ακριβώς η ίδια για πάνω από 60 χρόνια -το «μυστικό», δε, ακριβώς επειδή δεν περιέχει συντηρητικά, είναι να καταναλωθεί μέσα στις πρώτες δύο ημέρες από την αγορά του.Αυτό που επίσης δεν άλλαξε είναι οι ουρές στην Χρεμωνίδου έξω από το Lido, ειδικά τα Χριστούγεννα, όταν αγοράζουν την πολίτικη βασιλόπιτα και φυσικά το Πάσχα.Τότε που οι πελάτες πιάνουν το κουτί στο οποίο έχει μπει το τσουρέκι και αναφωνούν «μα είναι ακόμη ζεστό», ενώ πίσω στο εργαστήριο το προσωπικό συνεχίζει να φουρνίζει...