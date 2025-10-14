Η Ναόμι Γουότς απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας
Πάντα ένιωθα ότι πρέπει να παλεύω, ότι πρέπει να συνεχίζω να αποδεικνύω την αξία μου, δήλωσε η 57χρονη ηθοποιός
Το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας απέκτησε η Ναόμι Γουότς, με την ηθοποιό να δηλώνει πως αδυνατεί να πιστέψει ότι τιμήθηκε με τη συγκεκριμένη διάκριση.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου. Στο πλευρό της σταρ του Χόλιγουντ βρέθηκαν ο σύζυγός της, Μπίλι Κρούνταπ, και ο γιος της, Σάσα Σράιμπερ. Με την παρουσία της την τίμησαν επίσης αγαπημένοι συνάδελφοί της, όπως ο Έντουαρντ Νόρτον, ο Τζακ Μπλακ, ο Ράιαν Μέρφι, η Σάρα Πόλσον και η Νίσι Νας και ο Κάιλ ΜακΛάκλαν.
«Δεν μπορώ καν να το πιστέψω. Πάντα ένιωθα ότι πρέπει να παλεύω, ότι πρέπει να συνεχίζω να αποδεικνύω την αξία μου, και αυτό ήρθε κάπως από το πουθενά. Είναι πραγματικά υπέροχο», δήλωσε η Ναόμι Γουότς.
Στην ομιλία της, η 57χρονη ηθοποιός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα τρία παιδιά της, για τα οποία εξέφρασε την περηφάνια της. «Είμαι τόσο περήφανη για τα παιδιά μου. Ο γιος μου, ο Σάσα, πρωτοετής στο USC, ήρθε εδώ κατευθείαν από το μάθημα. Ανθίζει και γίνεται ο πιο ευγενικός, ο πιο χαρισματικός νεαρός άντρας. Η κόρη μου, η Κάι, μαθήτρια της Γ΄ λυκείου, ταυτόχρονα δυναμική και ατρόμητη. Και ο θετός μου γιος, ο Γουίλ που είναι έτοιμος να αποφοιτήσει από το κολέγιο, ένας νεαρός καλλιτέχνης που ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του και ολόκληρης της οικογένειάς του. Σας αγαπώ τόσο πολύ. Μοιράζομαι αυτό μαζί σας», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@varietymagazine
#NaomiWatts chokes up at her Hollywood Walk of Fame ceremony, thanking #DavidLynch and "MulhollandDrive" casting director Johanna Ray for “changing her life.”♬ original sound - Variety
@entertainmenttonight
Naomi Watts is grateful for the support of her 'All's Fair' sisters as she receives her star on the Hollywood Walk of Fame. ⭐️ #naomiwatts #hollywoodwalkoffame #allsfair♬ original sound - Entertainment Tonight - Entertainment Tonight
