Η Ναόμι Γουότς απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Πάντα ένιωθα ότι πρέπει να παλεύω, ότι πρέπει να συνεχίζω να αποδεικνύω την αξία μου, δήλωσε η 57χρονη ηθοποιός