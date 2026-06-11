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Από την ζέστη και την υγρασία σήμερα, στους κεραυνούς και το χαλάζι αύριο: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema σε χάρτες
Από την ζέστη και την υγρασία σήμερα, στους κεραυνούς και το χαλάζι αύριο: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema σε χάρτες
Αλλάζει ριζικά το σκηνικό του καιρού μέσα σε ένα 24ωρο - Πέφτει η θερμοκρασία
Ζέστη και υγρασία θα επικρατήσουν και σήμερα στη χώρα μας, ενώ η αστάθεια θα κάνει πάλι την εμφάνισή της. Από αύριο, μάλιστα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, η αστάθεια θα ενταθεί, με ισχυρές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, ο καιρός θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι και μετά, όμως, η εικόνα θα αλλάξει στα ηπειρωτικά. Ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, την κεντρική Στερεά και τη Μακεδονία αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα και τους 30 με 31 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Αιγαίο και θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο το πεδίο των ανέμων θα είναι γενικά εξασθενημένο έως μέτριο.
Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται λίγες και πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.
Το Σάββατο (13/5) οι βροχές θα είναι πιο εξασθενημένες και θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς. Παράλληλα, τα μελτέμια θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, ο καιρός θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι και μετά, όμως, η εικόνα θα αλλάξει στα ηπειρωτικά. Ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, την κεντρική Στερεά και τη Μακεδονία αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα και τους 30 με 31 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Αιγαίο και θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο το πεδίο των ανέμων θα είναι γενικά εξασθενημένο έως μέτριο.
Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται λίγες και πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.
Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρεςΤην Παρασκευή (12/5) στα ηπειρωτικά και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, η αστάθεια θα ενισχυθεί. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τα φαινόμενα τις θερμές ώρες της ημέρας θα απασχολήσουν και την Αττική.
Το Σάββατο (13/5) οι βροχές θα είναι πιο εξασθενημένες και θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς. Παράλληλα, τα μελτέμια θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ.
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