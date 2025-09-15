Ναόμι Γουότς: Η 16χρονη τρανς κόρη της έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Η νεαρή Κάι άνοιξε το σόου του Τζέισον Γου, φορώντας δημιουργίες από τη συλλογή Collage για την άνοιξη του 2026
Σε ηλικία μόλις 16 ετών, η Κάι, κόρη της Ναόμι Γουότς και του Λιβ Σράιμπερ, ανέβηκε στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, ανοίγοντας το σόου του Τζέισον Γου. Η εμφάνισή της σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα τόσο για την ίδια, όσο και για την εκπροσώπηση των τρανς μοντέλων στη βιομηχανία της μόδας.
Η νεαρή Κάι περπάτησε στην πασαρέλα την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, φορώντας δημιουργίες από τη συλλογή Collage για την άνοιξη του 2026, εμπνευσμένη από τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ρόμπερτ Ράουσενμπεργκ. Με λευκό κροπ τοπ και φούστα με αφηρημένα σχέδια, τράβηξε τα βλέμματα.
Η Κάι έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με την ταυτότητα φύλου, αλλά και για τα όνειρά της να ακολουθήσει τα βήματα των μεγάλων supermodels. «Θέλω να γίνω σούπερ μόντελ. Τελεία και παύλα… Εδώ και χρόνια κάνω πασαρέλα στην κουζίνα. Η μαμά μου μπορεί να σας δείξει όλα τα βίντεο που την ανάγκαζα να τραβάει», είχε πει τον Ιούνιο στο Interview Magazine.
Στη συνέχεια, είχε προσθέσει: «Το γεγονός ότι πάλευα με την ταυτότητα φύλου μου από μικρή, πιθανόν είχε σχέση με αυτό. Πάντα ήθελα να μεγαλώσω και να γίνω μια όμορφη, λαμπερή, επιδραστική γυναίκα, όπως η Μέριλιν».
