Μουντιάλ 2026: «Άρχοντας της κόκκινης κάρτας» ο διαιτητής που καλύπτει την απουσία της Κίνας από τη γιορτή του ποδοσφαίρου

«Οι άλλοι θα βλέπουν τις ομάδες τους να παίζουν, ενώ εμείς θα παρακολουθούμε τον διαιτητή μας να μοιράζει κάρτες» γράφουν στα κινεζικά social media