Μουντιάλ 2026: «Άρχοντας της κόκκινης κάρτας» ο διαιτητής που καλύπτει την απουσία της Κίνας από τη γιορτή του ποδοσφαίρου
Μουντιάλ 2026: «Άρχοντας της κόκκινης κάρτας» ο διαιτητής που καλύπτει την απουσία της Κίνας από τη γιορτή του ποδοσφαίρου
«Οι άλλοι θα βλέπουν τις ομάδες τους να παίζουν, ενώ εμείς θα παρακολουθούμε τον διαιτητή μας να μοιράζει κάρτες» γράφουν στα κινεζικά social media
Μπορεί η Κίνα να είναι από τις παγκόσμιες υπερδυνάμεις σε αρκετά πεδία, το ποδόσφαιρο, όμως, δεν περιλαμβάνεται σε αυτές.
Έτσι με δεδομένη την απουσία της κινεζικής ομάδας ποδοσφαίρου από το Μουντιάλ που ξεκινά σήμερα στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό, οι Κινέζοι έχουν στρέψει όλη την προσοχή τους στον διαιτητή Μα Νινγκ, τον αποκαλούμενο και «άρχοντα της κόκκινης κάρτας».
Ο εν λόγω διαιτητής απέκτησε το παρατσούκλι αυτό μετά από έναν αγώνα πριν από 11 χρόνια, το 2015, στη Σαγκάη όταν μοίρασε εννέα κίτρινες και τρεις κόκκινες κάρτες.
Στα κινεζικά social media έχει γίνει viral το meme με τον Μα Νινγκ στο κέντρο μιας φωτογραφίας και γύρω του οι αποστολές εθνικών ομάδων που ταξίδεψαν στην αμερικανική ήπειρο για το φετινό Μουντιάλ.
«Έχουμε τον Μα Νινγκ, ποιον έχετε εσείς;» αναρωτήθηκε ένας χρήστης στην πλατφόρμα RedNote. «Οι άλλοι θα βλέπουν τις ομάδες τους να παίζουν, ενώ εμείς θα παρακολουθούμε τον διαιτητή μας να μοιράζει κάρτες» σχολίασε ένας δεύτερος.
Ο Κινέζος διαιτητής θα βρεθεί για δεύτερη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Το ντεμπούτο του είχε γίνει στη διοργάνωση του Κατάρ ως τέταρτος διαιτητής.
Μαζί με τον Μα Νινγκ στο Μουντιάλ θα βρεθούν άλλοι δύο Κινέζοι διαιτητές, οι Ζου Φέι και Φου Μινγκ, οι οποίοι θα αγωνιστούν ως επόπτες.
Ο Μα έχει πιστοποιηθεί ως διαιτητής από τη FIFA, από το 2011 και διδάσκει στο Nanjing Sport Institute.
Υπενθυμίζεται ότι η Κίνα δεν έχει καταφέρει να προκριθεί σε τελική φάση Μουντιάλ από την πρώτη της εμφάνιση στο τουρνουά το 2002, όταν αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων χωρίς να κερδίσει ούτε έναν βαθμό.
Έτσι με δεδομένη την απουσία της κινεζικής ομάδας ποδοσφαίρου από το Μουντιάλ που ξεκινά σήμερα στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό, οι Κινέζοι έχουν στρέψει όλη την προσοχή τους στον διαιτητή Μα Νινγκ, τον αποκαλούμενο και «άρχοντα της κόκκινης κάρτας».
Ο εν λόγω διαιτητής απέκτησε το παρατσούκλι αυτό μετά από έναν αγώνα πριν από 11 χρόνια, το 2015, στη Σαγκάη όταν μοίρασε εννέα κίτρινες και τρεις κόκκινες κάρτες.
Στα κινεζικά social media έχει γίνει viral το meme με τον Μα Νινγκ στο κέντρο μιας φωτογραφίας και γύρω του οι αποστολές εθνικών ομάδων που ταξίδεψαν στην αμερικανική ήπειρο για το φετινό Μουντιάλ.
«Έχουμε τον Μα Νινγκ, ποιον έχετε εσείς;» αναρωτήθηκε ένας χρήστης στην πλατφόρμα RedNote. «Οι άλλοι θα βλέπουν τις ομάδες τους να παίζουν, ενώ εμείς θα παρακολουθούμε τον διαιτητή μας να μοιράζει κάρτες» σχολίασε ένας δεύτερος.
Ο Κινέζος διαιτητής θα βρεθεί για δεύτερη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Το ντεμπούτο του είχε γίνει στη διοργάνωση του Κατάρ ως τέταρτος διαιτητής.
Μαζί με τον Μα Νινγκ στο Μουντιάλ θα βρεθούν άλλοι δύο Κινέζοι διαιτητές, οι Ζου Φέι και Φου Μινγκ, οι οποίοι θα αγωνιστούν ως επόπτες.
Ο Μα έχει πιστοποιηθεί ως διαιτητής από τη FIFA, από το 2011 και διδάσκει στο Nanjing Sport Institute.
Υπενθυμίζεται ότι η Κίνα δεν έχει καταφέρει να προκριθεί σε τελική φάση Μουντιάλ από την πρώτη της εμφάνιση στο τουρνουά το 2002, όταν αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων χωρίς να κερδίσει ούτε έναν βαθμό.
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