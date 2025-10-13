Η Κρίστι Τέιγκεν στηρίζει τη Μέγκαν Μαρκλ για την αρνητική κριτική που δέχεται: «Οι άνθρωποι απλώς θα φτιάξουν τη δική τους ιστορία»
Κρίσι Τέιγκεν Μέγκαν Μαρκλ

Η Κρίστι Τέιγκεν στηρίζει τη Μέγκαν Μαρκλ για την αρνητική κριτική που δέχεται: «Οι άνθρωποι απλώς θα φτιάξουν τη δική τους ιστορία»

Νομίζω ότι είναι απίστευτο που απλώς λέει «πείτε ό,τι θέλετε να πείτε, είμαι χαρούμενη, είμαι υγιής και αισθάνομαι καλά», πρόσθεσε το μοντέλο

Η Κρίστι Τέιγκεν στηρίζει τη Μέγκαν Μαρκλ για την αρνητική κριτική που δέχεται: «Οι άνθρωποι απλώς θα φτιάξουν τη δική τους ιστορία»
Πέννυ Λουπάκη
Για τη φιλία της με τη Μέγκαν Μαρκλ μίλησε η Κρίστι Τέιγκεν κι εξέφρασε την απορία της για την έντονη κριτική που δέχεται η Δούκισσα του Σάσεξ ανά διαστήματα. Παρά τα αρνητικά σχόλια που δέχεται μετά την απόφασή της να αποσυρθεί από τα βασιλικά καθήκοντα μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι και να μετακομίσει στις ΗΠΑ, η Κρίσι Τέιγκεν βλέπει σε εκείνη ένα πρότυπο δύναμης, καλοσύνης.

Μιλώντας στο People, εξέφρασε αρχικά, τον θαυμασμό και την αγάπη της για τη Δούκισσα του Σάσεξ. «Την λατρεύω. Πραγματικά την λατρεύω. Νομίζω ότι είναι απίστευτα δυνατή», δήλωσε η 39χρονη και πρόσθεσε: «Είναι για μένα εντελώς παράλογο το πόσο πολωτική φαίνεται να είναι για τόσους διαφορετικούς ανθρώπους».

Σύμφωνα με την ίδια, η Μέγκαν Μαρκλ «είναι απλώς ένα τόσο καλόκαρδο και καλό άτομο που θέλει το καλύτερο για όλους τους φίλους της, τους ανθρώπους γύρω της, τη δική της σχέση και τα παιδιά της». Επιπλέον, πρόσθεσε πως η Μέγκαν Μαρκλ ζει πολύ «απλά», σε σχέση με αυτό που μπορεί κάποιοι να φαντάζονται, προσθέτοντας: «Οι άνθρωποι κατασκευάζουν όλες αυτές τις διάφορες θεωρίες για το τι μπορεί να θέλει ή τι μπορεί να σημαίνει… αλλά δεν είναι τόσο περίπλοκο».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι πάντα θα διαβάζουν ό,τι θέλουν να διαβάσουν, και θα εστιάζουν υπερβολικά σε ό,τι θέλουν να πιστέψουν. Οι άνθρωποι απλώς θα φτιάξουν τη δική τους ιστορία». Η Κρίσι Τέιγκεν, η οποία έχει βρεθεί κι η ίδια στο επίκεντρο αρνητικής κριτικής, δήλωσε πως θαυμάζει τον τρόπο με τον οποίο η Μέγκαν Μαρκλ αγνοεί την αρνητικότητα. «Νομίζω ότι είναι απίστευτο που απλώς λέει "πείτε ό,τι θέλετε να πείτε. Είμαι χαρούμενη, είμαι υγιής και αισθάνομαι καλά"», σχολίασε.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock


Πέννυ Λουπάκη
