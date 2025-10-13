Opinion Poll: Στις 16,3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους στην «γκρίζα ζώνη»

Το 27.5% αξιολογεί θετικά το έργο της Κυβέρνησης , ενώ το 70.7% το αξιολογεί αρνητικά.

Το 45.15 απαντά ΚΑΝΕΝΑ στην ερώτηση ποιο κόμμα θεωρεί ότι ασκεί την καλύτερη, πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα πρώτη εμφανίζεται η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 13% και ακολουθούν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ και ΠΑΣΟΚ με 11.4%, το Κ.Κ.Ε με 6.3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4.3%

Στην ερώτηση σχετικά με την καταλλ

ηλότητα για Πρωθυπουργός ο «Κανένας» εμφανίζεται στο 31.3%. Από εκεί και πέρα πρώτος εμφανίζεται ο Κ. Μητσοτάκης με 28.1% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7.9%, Νίκος Ανδρουλάκης με 7.8% , ο Κ. Βελόπουλος με 7.5% και ακολουθούν με χαμηλά ποσοστά οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.



Αυξομειώσεις για το «κόμμα Τσίπρα»



Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα, σίγουρα απαντά το 8.6% , θα μπορούσα να το ψηφίσω το 17.5% και δεν θα μπορούσε να το ψηφίσει κανείς το 69.5%. Σε σχέση με την έρευνα παρατηρείται μια αύξηση του σίγουρα θα ψηφίσω κατά 2.1% και μια μείωση του θα μπορούσα να ψηφίσω της τάξης του 7.8%. Έτσι το άθροισμα σίγουρα και θα μπορούσα να ψηφίσω από 31.8% γίνεται 26.1% . Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι η δυνητική ψήφος γενικά και μάλιστα πολύ περισσότερο για κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί δεν έχει καμία σχέση με την πρόθεση ψήφου.



Αν διερευνήσουμε στα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς βλέπουμε ότι σίγουρα ναι απαντά το 34.7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές, το 6.3% του ΠΑΣΟΚ, το 1.8% του Κ.Κ.Ε. Ταυτόχρονα δηλώνει επιπλέον ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει το 44.6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 42.3% των ψηφοφόρων της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, το 18.2% του Κ.ΚΕ , το 15.8% του ΠΑΣΟΚ.

