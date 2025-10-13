Θερμή χειραψία Μητσοτάκη - Τραμπ στην Αίγυπτο, δείτε βίντεο
Κυριάκος Μητσοτάκης Ντόναλντ Τραμπ Αίγυπτος Λωρίδα της Γάζας

Θερμή χειραψία Μητσοτάκη - Τραμπ στην Αίγυπτο, δείτε βίντεο

Ο πρωθυπουργός συνάντησε τον Αμερικανό πρόεδρο με τον οποίο είχαν χειραψία πριν της έναρξη της Συνόδου

Θερμή χειραψία Μητσοτάκη - Τραμπ στην Αίγυπτο, δείτε βίντεο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη, η οποία θα έχει στο επίκεντρο την επόμενη ημέρα για την Γάζα.

Ο πρωθυπουργός συνάντησε τον Ντόναλντ Τραμπ με τον οποίο είχαν χειραψία πριν την έναρξη της Συνόδου όπου θα τεθούν οι τελικές λεπτομέρειες προς επισφράγιση της συμφωνίας για ειρήνη στην περιοχή.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια θερμή χειραψία και έναν μίνι διάλογο μπροστά στις κάμερες.

Δείτε βίντεο: 

Συνάντηση Κ.Μητσοτάκη και Ν.Τραμπ στη Σύνοδο της Αιγύπτου

