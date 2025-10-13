Σάρα Πόλσον: Συντετριμμένη έξω από το σπίτι της Νταϊάν Κίτον μετά τον θάνατό της
Σάρα Πόλσον: Συντετριμμένη έξω από το σπίτι της Νταϊάν Κίτον μετά τον θάνατό της
Η Πόλσον εθεάθη δακρυσμένη έξω από το σπίτι της καλής της φίλης στο Λος Άντζελες – Η σπουδαία ηθοποιός πέθανε στα 79 της χρόνια
Συντετριμμένη έξω από το σπίτι της Νταϊάν Κίτον εμφανίστηκε η Σάρα Πόλσον λίγες ώρες μετά την είδηση θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού.
Η Κίτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Η Πόλσον, γνωστή από τη σειρά «American Horror Story», βρέθηκε στο σπίτι της Νταϊάν Κίτον, στο Λος Άντζελες, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστός ο θάνατος της θρυλικής ηθοποιού, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου.
Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η «Page Six» δείχνουν τη Σάρα Πόλσον εμφανώς συγκινημένη καθώς αποχωρούσε, ενώ σε κάποια στιγμή αγκάλιασε ένα άτομο έξω από το σπίτι. Η ηθοποιός αργότερα μπήκε σε ένα μαύρο όχημα και αποχώρησε από τη γειτονιά.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Interview» τον Ιούνιο του 2021, η Κίτον είχε απαντήσει σε ερωτήσεις διάσημων φίλων της, ανάμεσά σε αυτούς και της Πόλσον. «Ποιο πρόσωπο, μέρος ή πράγμα σε κάνει να "τραγουδά" η καρδιά σου; (Μπορείς να πεις εμένα)», είχε ρωτήσει αστειευόμενη η Σάρα Πόλσον, με την Νταϊάν Κίτον να απαντά: «Φυσικά, Σάρα, εσύ κάνεις την καρδιά μου να "τραγουδά". Οι φίλοι μου κάνουν την καρδιά μου να "τραγουδά". Τα παιδιά μου κάνουν την καρδιά μου να "τραγουδά"».
Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, η υγεία της Νταϊάν Κίτον είχε επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες πριν από τον θάνατό της.
Φίλη της ηθοποιού αποκάλυψε στο περιοδικό «People» ότι «η υγεία της επιδεινώθηκε πολύ ξαφνικά, κάτι που ήταν σπαρακτικό για όλους όσους την αγαπούσαν». Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής της ήταν «απροσδόκητη», με τους οικείους της να επιλέγουν να κρατήσουν το πρόβλημα υγείας της μυστικό. «Τους τελευταίους μήνες της ζωής της, ήταν περιτριγυρισμένη μόνο από τους πιο στενούς συγγενείς της, οι οποίοι επέλεξαν να κρατήσουν τα πράγματα πολύ ιδιωτικά. Ακόμη και οι παλιοί φίλοι δεν γνώριζαν πλήρως τι συνέβαινε», σημείωσε το ίδιο πρόσωπο.
Ένα πρώτο ανησυχητικό σημάδι, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, υπήρξε τον περασμένο Μάρτιο, όταν η Κίτον αποφάσισε να πουλήσει το «σπίτι των ονείρων της» στο Λος Άντζελες έναντι 29 εκατομμυρίων δολαρίων. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έκπληξη στους φίλους της, καθώς στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι σκόπευε να παραμείνει εκεί μόνιμα.
Άλλη πηγή ανέφερε επίσης στο «People» ότι, παρότι η ηθοποιός συνήθιζε να βγάζει καθημερινά βόλτα τον σκύλο της στη γειτονιά της στο Μπρέντγουντ, κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί τους τελευταίους δύο μήνες.
Η Πόλσον και η Κίτον διατηρούσαν φιλία πολλών ετών. Τον Ιούλιο του 2021 είχαν απαθανατιστεί να δειπνούν μαζί με τη σύντροφο της Πόλσον, Χόλαντ Τέιλορ, στο Μπέβερλι Χιλς. Λίγο αργότερα την ίδια χρονιά, οι τρεις τους εθεάθησαν ξανά μαζί στο Δυτικό Χόλιγουντ.
Heartbroken Sarah Paulson cries outside friend Diane Keaton’s home after shock death at 79 https://t.co/wdcgHydwe6 pic.twitter.com/5nzIkYBSTs— Page Six (@PageSix) October 12, 2025
