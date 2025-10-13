Κλέλια Ανδριολάτου: Το ζεϊμπέκικο για τα γενέθλιά της και ο χορός αλά Παπαρίζου - Δείτε βίντεο
«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο μεγάλη οικογένεια. Γενέθλια στους Παξούς με όλους όσους αγαπώ» έγραψε στην ανάρτησή της η Κλέλια Ανδριολάτου

Τα 29α γενέθλιά της γιόρτασε με την ψυχή της την Κυριακή η Κλέλια Ανδριολάτου, όπως φαίνεται και από τις αναρτήσεις της στο Instagram.

Η νεαρή ηθοποιός έκανε το πάρτι της στους Παξούς όπου βρίσκεται για τα γυρίσματα του νέου κύκλου επεισοδίων για το Maestro.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του «Μου 'φαγες όλα τα δαχτυλίδια» αλλά και το «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου.


«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο μεγάλη οικογένεια. Γενέθλια στους Παξούς με όλους όσους αγαπώ. Όλοι μαζί! Όσοι ταξίδεψαν και όσοι ήμασταν εδώ , πόσο καμάρι να σας βλέπω... να γεμίζω ενέργεια και αγάπη από εσάς» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κλέλια Ανδριολάτου.

«Αυτό που φέτος κρατάω σφιχτά είναι είναι η αγάπη και η στήριξη. “Ο ένας τον άλλον ” έχουμε “ ο ένας τον άλλον”. Και φέτος πιο πολύ από ποτέ ευχαριστώ για αυτό. Και είναι αλήθεια, όχι επειδή δεν ήταν πριν, αλλά επειδή τώρα μπορώ και το αισθάνομαι» κατέληξε η νεαρή ηθοποιός.

